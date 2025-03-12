Петербург отмечает 80 лет дипломатических отношений с Венесуэлой

В честь 80-летия установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой, Петербург запланировал серию мероприятий, направленных на укрепление культурных и экономических связей с латиноамериканской страной. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
«Крепкие отношения с Латинской Америкой важны для России и Петербурга. Прошлым летом в нашем городе прошел уже второй Фестиваль стран Латинской Америки. Он показал, что петербуржцы интересуются культурой, историей и современной жизнью латиноамериканских государств. Отношения России и Венесуэлы имеют большой потенциал развития», — поделился губернатор города. Заявление было опубликовано на сайте Смольного.
С 13 по 24 марта в Российской национальной библиотеке проходит книжно-иллюстративная выставка «Венесуэла: страна, народ, история». Выставка предлагает посетителям уникальную возможность погрузиться в историю и культуру Венесуэлы через книги и иллюстрации на русском и испанском языках. Дополнительно, с 19:05 13 марта по 7:15 утра 15 марта, на фасадах исторических зданий по Каменноостровскому проспекту и Шпалерной улице демонстрируются световые проекции, посвященные Венесуэле. Это событие организовано при поддержке Комитета по энергетике и инженерному обеспечению и СПб ГБУ «Ленсвет». В рамках празднования, школьники из гимназий №148 и №67 участвуют в акции «Рисуем Венесуэлу», где они могут выразить свое видение страны через искусство.
Губернатор Александр Беглов подчеркнул значимость долгосрочных отношений с Латинской Америкой, начавшихся еще в XVIII веке с визита венесуэльского революционера Франсиско де Миранда в Петербург. С тех пор город активно участвует в развитии двусторонних отношений, включая экономическое сотрудничество, как это видно из примера компании «Герофарм», которая поставляет в Венесуэлу инсулин и другие медицинские препараты.
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