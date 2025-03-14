Путин созвонился с Пашиняном по миру с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным сообщил о завершении переговоров по мирному договору с Азербайджаном. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабинета министров.
«Премьер-министр проинформировал президента РФ о согласовании текста проекта „Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном“ и завершении переговоров по согласованию текста», — говорится в сообщении кабмина Армении. В ходе беседы также были затронуты двусторонние отношения между странами и вопросы региональной повестки.
Переговоры между Арменией и Азербайджаном, которые завершились согласованием текста мирного договора, начались после достижения предварительной договоренности о неразмещении войск третьих стран на границах двух государств. Об этом заявлял премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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