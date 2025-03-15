15 марта 2025
14 марта 2025

Жители Нижневартовска массово жалуются на силовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Более 30 вартовчан пожаловались на работу силовиков и местной власти
Более 30 вартовчан пожаловались на работу силовиков и местной власти Фото:

Первый заместитель руководителя СК России по ХМАО Игорь Турутин провел выездной прием в Нижневартовске. В ходе этого приема к полковнику обратилось более 30 жителей Нижневартовского района с жалобами на судебных приставов, муниципальные власти и сотрудников полиции. Об этом сообщили в СК России по ХМАО.

«На прием к полковнику юстиции в Нижневартовске обратилось более 30 жителей города и Нижневартовского района. Большинство вопросов касались деятельности иных правоохранительных органов и ведомств — были озвучены жалобы на действия судебных приставов-исполнителей, органов муниципальной власти, сотрудников органов внутренних дел. Несколько заявителей обратились с ходатайством о постановке на контроль хода расследования уголовных дел, находящихся в производстве следственного отдела по городу Нижневартовску», — написано в telegram-канале ведомства.

Всем обратившимся даны разъяснения, также приняты письменные обращения и дан ряд поручений подчиненным. Турутин считает, что практика выездных приемов — эффективный способ взаимодействия с гражданами, который дает понимание, что вопросы людей не останутся без ответа и получат справедливое решение.

Первый замруководителя Следственного комитета ХМАО полковник юстиции Игорь Турутин назначен на должность 5 марта. Ранее он занимал аналогичную должность в Республике Алтай.

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Первый заместитель руководителя СК России по ХМАО Игорь Турутин провел выездной прием в Нижневартовске. В ходе этого приема к полковнику обратилось более 30 жителей Нижневартовского района с жалобами на судебных приставов, муниципальные власти и сотрудников полиции. Об этом сообщили в СК России по ХМАО. «На прием к полковнику юстиции в Нижневартовске обратилось более 30 жителей города и Нижневартовского района. Большинство вопросов касались деятельности иных правоохранительных органов и ведомств — были озвучены жалобы на действия судебных приставов-исполнителей, органов муниципальной власти, сотрудников органов внутренних дел. Несколько заявителей обратились с ходатайством о постановке на контроль хода расследования уголовных дел, находящихся в производстве следственного отдела по городу Нижневартовску», — написано в telegram-канале ведомства. Всем обратившимся даны разъяснения, также приняты письменные обращения и дан ряд поручений подчиненным. Турутин считает, что практика выездных приемов — эффективный способ взаимодействия с гражданами, который дает понимание, что вопросы людей не останутся без ответа и получат справедливое решение. Первый замруководителя Следственного комитета ХМАО полковник юстиции Игорь Турутин назначен на должность 5 марта. Ранее он занимал аналогичную должность в Республике Алтай.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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