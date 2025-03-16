Трассу от Екатеринбурга до города Карабаш в Челябинской области засыпало снегом вечером 16 марта. Об этом рассказали автолюбители.
«Трасса Екатеринбург — Карабаш. Циклон, заснежено. Снег валит», — рассказала подписчица telegram-канала «Трасса М5 Уфа — Челябинск».
На север Челябинской области пришли осадки. По данным сервиса ventusky.com на полночь 17 марта, снег идет в Озерске, Каслях, Снежинске, Нязепетровске и Верхнем Уфалее.
Как URA.RU писало ранее, синоптики Челябинского ЦГМС предупредили о дожде и мокром снеге на территории Челябинской области. Осадки могут стать причиной гололедицы, поэтому водителей попросили учитывать эти обстоятельства, планируя поездки.
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