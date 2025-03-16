16 марта 2025
15 марта 2025

Челябинскую трассу завалило снегом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорогу на севере Челябинской области засыпало снегом (архивное фото)
Дорогу на севере Челябинской области засыпало снегом (архивное фото) Фото:

Трассу от Екатеринбурга до города Карабаш в Челябинской области засыпало снегом вечером 16 марта. Об этом рассказали автолюбители.

«Трасса Екатеринбург — Карабаш. Циклон, заснежено. Снег валит», — рассказала подписчица telegram-канала «Трасса М5 Уфа — Челябинск».

На север Челябинской области пришли осадки. По данным сервиса ventusky.com на полночь 17 марта, снег идет в Озерске, Каслях, Снежинске, Нязепетровске и Верхнем Уфалее.

Как URA.RU писало ранее, синоптики Челябинского ЦГМС предупредили о дожде и мокром снеге на территории Челябинской области. Осадки могут стать причиной гололедицы, поэтому водителей попросили учитывать эти обстоятельства, планируя поездки.

На трассе от Карабаша до границы со Свердловской областью снежно
На трассе от Карабаша до границы со Свердловской областью снежно
Фото:

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Трассу от Екатеринбурга до города Карабаш в Челябинской области засыпало снегом вечером 16 марта. Об этом рассказали автолюбители. «Трасса Екатеринбург — Карабаш. Циклон, заснежено. Снег валит», — рассказала подписчица telegram-канала «Трасса М5 Уфа — Челябинск». На север Челябинской области пришли осадки. По данным сервиса ventusky.com на полночь 17 марта, снег идет в Озерске, Каслях, Снежинске, Нязепетровске и Верхнем Уфалее. Как URA.RU писало ранее, синоптики Челябинского ЦГМС предупредили о дожде и мокром снеге на территории Челябинской области. Осадки могут стать причиной гололедицы, поэтому водителей попросили учитывать эти обстоятельства, планируя поездки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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