Суд ХМАО продлил арест экс-чиновникам депдорхоза, находящимся под следствием

Суд Нижневартовск продлил арест экс-начальнику управления департаменту дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Андрею Середневу и экс-начальнице управления транспорта Ольге Власовой. Они пробудут под стражей до 8 мая, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«Суд продлил арест на два месяца. Середнев и Власова проведут под стражей до 8 мая», — рассказал журналисту агентства источник.
Агентство направило запрос в пресс-службу суда Нижневартовска. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что попавшие под следствие чиновники депдорхоза ХМАО уволены из правительства. Середнева и Власову подозревают в мошенничестве при закупке автобусов в Нижневартовске, они были задержаны 22 августа 2024 года.
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