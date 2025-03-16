16 марта 2025
15 марта 2025

Суд ХМАО продлил арест экс-чиновникам депдорхоза, находящимся под следствием

Экс-чиновники депдорхоза ХМАО останутся под стражей до 8 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд оставил под стражей Середнева и Власову до 8 мая
Суд оставил под стражей Середнева и Власову до 8 мая Фото:

Суд Нижневартовск продлил арест экс-начальнику управления департаменту дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Андрею Середневу и экс-начальнице управления транспорта Ольге Власовой. Они пробудут под стражей до 8 мая, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Суд продлил арест на два месяца. Середнев и Власова проведут под стражей до 8 мая», — рассказал журналисту агентства источник.

Агентство направило запрос в пресс-службу суда Нижневартовска. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что попавшие под следствие чиновники депдорхоза ХМАО уволены из правительства. Середнева и Власову подозревают в мошенничестве при закупке автобусов в Нижневартовске, они были задержаны 22 августа 2024 года.

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Суд Нижневартовск продлил арест экс-начальнику управления департаменту дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Андрею Середневу и экс-начальнице управления транспорта Ольге Власовой. Они пробудут под стражей до 8 мая, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Суд продлил арест на два месяца. Середнев и Власова проведут под стражей до 8 мая», — рассказал журналисту агентства источник. Агентство направило запрос в пресс-службу суда Нижневартовска. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что попавшие под следствие чиновники депдорхоза ХМАО уволены из правительства. Середнева и Власову подозревают в мошенничестве при закупке автобусов в Нижневартовске, они были задержаны 22 августа 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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