Попавшие под следствие чиновники депдорхоза ХМАО уволены из правительства

Попавшие под следствие чиновники департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО уволены из правительства. Начальник управления транспорта Власова отправлена в отставку по утрате доверия, а первый замдиректора департамента Середнев успел уйти по собственному желанию, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте.
«Власову уволили по утрате доверия. Середнев написал заявление об уходе по собственному. Но не исключаю, что прокуратура потребует изменить формулировку на „уволен по отрицательным основаниям“, — уточнил инсайдер.
Середнева и Власову подозревают в отмывании денег на закупке автобусов в Нижневартовске. Пару чиновников задержали 22 августа дома у Середнева. По делу проходит также подрядчик Тимур Мальцагов, который, как утверждают источники, после заключения контракта приобрел себе новый «Бентли».
Предварительный ущерб окружному бюджету оценивается в 846 миллионов рублей. С учетом передачи автобусов в аренду на пять лет, она может вырасти до 5 миллиардов рублей.
На сайте депдорхоза опубликована информация о вакансиях. Свободны посты первого замдиректора департамента и начальника управления транспорта. В департамент внутренней политики направлен запрос о формулировках увольнения чиновников дептранса, ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что Середневу и Власовой продлили арест до 8 января. Новогодние праздники они проведут в ИВС Ханты-Мансийска.
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