21 августа 2025

Врачи ХМАО спасли пенсионера после осложнений из-за укуса клеща

Сейчас мужчина идет на поправку
Сейчас мужчина идет на поправку

Врачи окружной больницы Нижневартовска спасли пенсионера с тяжелой формой клещевого энцефалита. Об этом сообщил глава депздрава Югры Роман Паськов.

«Пациента госпитализировали в инфекционное отделение, однако к вечеру его состояние ухудшилось — он не мог глотать, речь стала нарушенной. Мужчину перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи подобрали наиболее точную схему патогенетической терапии, включая введение иммуноглобулина», — написал Паськов в своем в telegram-канале.

Лечение осложнял возраст старше 60 лет, гипертоническая болезнь и перенесенный ранее инсульт. Кроме того, заражение произошло не через укус клеща, а пищевым путем, что делает течение заболевания еще более непредсказуемым. «Однако, благодаря работе команды инфекционистов и реаниматологов удалось достичь клинического улучшения. Сегодня пациент уже проходит реабилитацию в удовлетворительном состоянии», — подытожил директор депздрава ХМАО.

