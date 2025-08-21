Врачи ХМАО спасли пенсионера после осложнений из-за укуса клеща

Врачи окружной больницы Нижневартовска спасли пенсионера с тяжелой формой клещевого энцефалита. Об этом сообщил глава депздрава Югры Роман Паськов.
«Пациента госпитализировали в инфекционное отделение, однако к вечеру его состояние ухудшилось — он не мог глотать, речь стала нарушенной. Мужчину перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи подобрали наиболее точную схему патогенетической терапии, включая введение иммуноглобулина», — написал Паськов в своем в telegram-канале.
Лечение осложнял возраст старше 60 лет, гипертоническая болезнь и перенесенный ранее инсульт. Кроме того, заражение произошло не через укус клеща, а пищевым путем, что делает течение заболевания еще более непредсказуемым. «Однако, благодаря работе команды инфекционистов и реаниматологов удалось достичь клинического улучшения. Сегодня пациент уже проходит реабилитацию в удовлетворительном состоянии», — подытожил директор депздрава ХМАО.
