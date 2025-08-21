Мэрия в ХМАО заплатит 100 тысяч за травму ребенка на качелях

Мэрия Октябрьского района (ХМАО) выплатит 100 тысяч рублей родителям 5-летнего мальчика, пострадавшего на детской площадке. Об этом сообщила прокуратура Югры.
«Установлено, что администрацией городского поселения не принимались меры по надлежащему содержанию детского игрового оборудования, что и послужило причиной вреда здоровья ребенку. Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с администрации компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск прокурора, взыскав 100 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Во время игры на площадке мальчик упал и ударился о бетонное основание качели. После полученной травмы малыш проходил лечение в медицинском учреждении. Сейчас качели демонтировали.
