21 августа 2025

Мэрия в ХМАО заплатит 100 тысяч за травму ребенка на качелях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуратура взыскала с мэрии 100 тысяч рублей через суд
Прокуратура взыскала с мэрии 100 тысяч рублей через суд Фото:

Мэрия Октябрьского района (ХМАО) выплатит 100 тысяч рублей родителям 5-летнего мальчика, пострадавшего на детской площадке. Об этом сообщила прокуратура Югры.

«Установлено, что администрацией городского поселения не принимались меры по надлежащему содержанию детского игрового оборудования, что и послужило причиной вреда здоровья ребенку. Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с администрации компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск прокурора, взыскав 100 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Во время игры на площадке мальчик упал и ударился о бетонное основание качели. После полученной травмы малыш проходил лечение в медицинском учреждении. Сейчас качели демонтировали.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Октябрьского района (ХМАО) выплатит 100 тысяч рублей родителям 5-летнего мальчика, пострадавшего на детской площадке. Об этом сообщила прокуратура Югры. «Установлено, что администрацией городского поселения не принимались меры по надлежащему содержанию детского игрового оборудования, что и послужило причиной вреда здоровья ребенку. Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с администрации компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск прокурора, взыскав 100 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Во время игры на площадке мальчик упал и ударился о бетонное основание качели. После полученной травмы малыш проходил лечение в медицинском учреждении. Сейчас качели демонтировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...