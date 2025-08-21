Водитель исполнил несколько песен, поразив югорчан
В Сургуте водитель автобуса №47 исполнил для пассажиров несколько песен подряд. Видео необычного концерта появилось в соцсетях.
«Вечером ехала на автобусе по 47 маршруту с лучшим водителем Сургута. На видео голос звучит хорошо, а вживую это просто шедевр», — написала пассажирка в telegram-канале «К-Информ Сургут».
По ее словам, югорчан порадовал перформанс: одни слушали и улыбались, другие — внимательно вслушивались в каждую ноту. Девушка отметила, что если подобных поездок станет больше, отношение горожан к общественному транспорту изменится.
Видео — К-Информ Сургут
