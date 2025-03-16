16 марта 2025

Пермские реки проверят на наличие нитратов и нефтепродуктов

В Перми проверят качество воды в восьми малых реках
© Служба новостей «URA.RU»
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Вода будет проверяться на содержание 16 веществ
Вода будет проверяться на содержание 16 веществ Фото:

В Перми ищут подрядчика для наблюдения за качеством воды в малых реках города. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Общая стоимость работ — 584 тысячи рублей.

«Вода будет проверяться на содержание 16 веществ. В их числе нитраты, нитриты, хлориды, медь, цинк, нефтепродукты, марганец. Итоговый отчет должен содержать сравнительный анализ результатов качества воды за пять лет. Первоначальная цена контракта — 584,5 тысяч рублей», — сообщается в техзадании к закупке.

До 12 проб воды будет проводиться в разное время в реках Данилихе, Егошихе, Иве. Шесть проб отберут на реке Мулянка. Отбор четырех проб запланирован в реках Малая Язовая, Гайва, Пыж и Брюханиха.

Ранее URA.RU сообщало о маршрутах экотроп по природным территориям Перми. Они находятся в долинах рек Егошихи и Данилихи. 

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В Перми ищут подрядчика для наблюдения за качеством воды в малых реках города. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Общая стоимость работ — 584 тысячи рублей. «Вода будет проверяться на содержание 16 веществ. В их числе нитраты, нитриты, хлориды, медь, цинк, нефтепродукты, марганец. Итоговый отчет должен содержать сравнительный анализ результатов качества воды за пять лет. Первоначальная цена контракта — 584,5 тысяч рублей», — сообщается в техзадании к закупке. До 12 проб воды будет проводиться в разное время в реках Данилихе, Егошихе, Иве. Шесть проб отберут на реке Мулянка. Отбор четырех проб запланирован в реках Малая Язовая, Гайва, Пыж и Брюханиха. Ранее URA.RU сообщало о маршрутах экотроп по природным территориям Перми. Они находятся в долинах рек Егошихи и Данилихи. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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