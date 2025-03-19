Новый глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что впервые слышит о своей популярности среди россиянок. Видео с его комментарием опубликовал журналист Александр Юнашев.
«Приятно будет, если в космосе результат покажем соответствующий», — сказал Баканов в ответ на вопрос, приятно ли ему знать, что девушки считают его самым красивым чиновником в России. Ответ главы Роскосмоса опубликован в telegram-канале Юнашева.
После назначения Баканова пользователи Сети начали обсуждать внешность нового главы «Роскосмоса». Россиянки назвали его «космическим красавчиком», заявив, что «Голливуд отдыхает».
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