Глава Роскосмоса, ставший «главным крашем россиянок», прокомментировал свою популярность. Видео

Глава Роскосмоса заявил, что впервые слышит о своей популярности среди россиянок
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Баканов думает о космосе, а не о девушках
Баканов думает о космосе, а не о девушках Фото:

Новый глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что впервые слышит о своей популярности среди россиянок. Видео с его комментарием опубликовал журналист Александр Юнашев.

«Приятно будет, если в космосе результат покажем соответствующий», — сказал Баканов в ответ на вопрос, приятно ли ему знать, что девушки считают его самым красивым чиновником в России. Ответ главы Роскосмоса опубликован в telegram-канале Юнашева.

После назначения Баканова пользователи Сети начали обсуждать внешность нового главы «Роскосмоса». Россиянки назвали его «космическим красавчиком», заявив, что «Голливуд отдыхает». 

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Новый глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что впервые слышит о своей популярности среди россиянок. Видео с его комментарием опубликовал журналист Александр Юнашев. «Приятно будет, если в космосе результат покажем соответствующий», — сказал Баканов в ответ на вопрос, приятно ли ему знать, что девушки считают его самым красивым чиновником в России. Ответ главы Роскосмоса опубликован в telegram-канале Юнашева. После назначения Баканова пользователи Сети начали обсуждать внешность нового главы «Роскосмоса». Россиянки назвали его «космическим красавчиком», заявив, что «Голливуд отдыхает». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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