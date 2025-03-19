Танцору, стрелявшему у храма в центре Екатеринбурга, предъявили обвинение

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Стрелявший танцор уже задержан и принес свои извинениях за произошедшее
Стрелявший танцор уже задержан и принес свои извинениях за произошедшее Фото:

Следственный комитет по Свердловской области предъявил обвинения мужчине, который стрелял возле храма Большой Златоуст в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

«СК по Свердловской области местному жителю, 1995 года рождения, предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса „хулиганство“. Наказание за это преступление предусмотрено вплоть до семи лет лишения свободы... С учётом установленных обстоятельств следствие намерено в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал старший помощник главы свердловского следственного управления Александр Шульга.

В ходе расследования также был установлен еще один эпизод стрельбы — мужчина вечером 18 февраля неоднократно стрелял из пистолета, в этот раз из окна дома в Таллинском переулке в сторону соседних жилых домов. Сейчас СКР ищет свидетелей происходящего. 

Инцидент со стрельбой возле храма Большой Златоуст в Екатеринбурге произошел в неустановленную дату. Стрелявшего задержали, им оказался мужчина 1995 года рождения по имени Роман. Он был задержан без сопротивления в своей квартире. В беседе со следователями стрелявший принес извинения за свой поступок.

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Следственный комитет по Свердловской области предъявил обвинения мужчине, который стрелял возле храма Большой Златоуст в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК. «СК по Свердловской области местному жителю, 1995 года рождения, предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса „хулиганство“. Наказание за это преступление предусмотрено вплоть до семи лет лишения свободы... С учётом установленных обстоятельств следствие намерено в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал старший помощник главы свердловского следственного управления Александр Шульга. В ходе расследования также был установлен еще один эпизод стрельбы — мужчина вечером 18 февраля неоднократно стрелял из пистолета, в этот раз из окна дома в Таллинском переулке в сторону соседних жилых домов. Сейчас СКР ищет свидетелей происходящего.  Инцидент со стрельбой возле храма Большой Златоуст в Екатеринбурге произошел в неустановленную дату. Стрелявшего задержали, им оказался мужчина 1995 года рождения по имени Роман. Он был задержан без сопротивления в своей квартире. В беседе со следователями стрелявший принес извинения за свой поступок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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