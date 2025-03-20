У здания Заксобрания Севастополя нашли подозрительный сверток

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Сверток прикреплен к автомобилю (фото из архива)
Сверток прикреплен к автомобилю (фото из архива) Фото:

Около здания Заксобрания Севастополя нашли сверток, прикрепленный к припаркованной машине. Об этом сообщают местные власти.

«... под днищем одного из автомобилей по предварительной версии обнаружен прикрепленный сверток,» — написали в telegram-канале правительства региона. Власти города немедленно приняли меры по оцеплению места происшествия для обеспечения безопасности граждан.

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Около здания Заксобрания Севастополя нашли сверток, прикрепленный к припаркованной машине. Об этом сообщают местные власти. «... под днищем одного из автомобилей по предварительной версии обнаружен прикрепленный сверток,» — написали в telegram-канале правительства региона. Власти города немедленно приняли меры по оцеплению места происшествия для обеспечения безопасности граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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