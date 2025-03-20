У здания Заксобрания Севастополя нашли подозрительный сверток

Сверток прикреплен к автомобилю (фото из архива)
Около здания Заксобрания Севастополя нашли сверток, прикрепленный к припаркованной машине. Об этом сообщают местные власти.
«... под днищем одного из автомобилей по предварительной версии обнаружен прикрепленный сверток,» — написали в telegram-канале правительства региона. Власти города немедленно приняли меры по оцеплению места происшествия для обеспечения безопасности граждан.
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