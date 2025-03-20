Депутат свердловского заксо хочет ввести «драконовские» штрафы для владельцев животных

В Свердловской области необходимо ввести «драконовские» штрафы до 150 тысяч рублей для владельцев животных, а если оно укусит кого-то, то и возможность применения уголовной ответственности. Об этом заявил депутат регионального заксобрания Вячеслав Вегнер.
«Будьте любезны заплатить нам за ее отлов, содержание до кончины, кормление и обслуживание. Штрафы должны быть драконовские, запретительные. За самовыгул безнадзорный — не менее 50-100 тысяч рублей. Если собака укусила первый раз — административка и штраф не менее 150 тысяч рублей, компенсация всех расходов людям, дальше — уголовная ответственность. Собака в руках таких людей — это оружие, с которым человек не может совладать. Вот вам пистолет, за который нет наказания», — сказал Вегнер в эфире ОТВ.
Он также выступил против предложения разрешить убийство бездомных животных после 30 дней содержания в приюте, заявив, что это нарушает гражданский кодекс и ведет к нормализации убийств. Вегнер еще предложил реформировать систему обращения с домашними животными, вводя обязательную регистрацию и стерилизацию для предотвращения увеличения числа бездомных животных. По его словам, необходимо принудить заводчиков к стерилизации животных, которые не предназначены для разведения.
Ранее депутат Вячеслав Вегнер призывал чипировать всех домашних питомцев на Среднем Урале. Кроме этого, он предлагал ввести штрафы, если их отловят на улице. До этого Вегнер высказывался, что бездомных животных необходимо оставить на улицах, чтобы их не заполонили крысы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!