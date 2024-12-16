16 декабря 2024

Свердловский депутат призвал оставить бродячих животных на улицах, опасаясь крыс

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вячеслав Вегнер также хочет сделать бесплатной стерилизацию в регионе
Вячеслав Вегнер также хочет сделать бесплатной стерилизацию в регионе Фото:

Бездомных животных не стоит полностью убирать с улиц, так как это может привести к тому, что крысы заполонят улицы. Такое мнение озвучил депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

«Маленькая собачка пусть бегает. Как только мы до минимума сведем собак на улице, я не знаю, что мы будем делать с крысами. Это одно из природных явлений, когда они регулируют численность крыс. Мы посмотрели, практически в каждом управленческом округе, построив такой приют, нам этого достаточно. Пока мы планируем 6 [приютов]», — заявил Вегнер в эфире ОТВ.

Он добавил, что в регионе необходимо ввести бесплатную стерилизацию животных. «И я буду настаивать», — подчеркнул депутат. Пенсионеркам Вячеслав Вегнер предлагает еще дарить букет цветов после такой операции с их питомцами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бездомных животных не стоит полностью убирать с улиц, так как это может привести к тому, что крысы заполонят улицы. Такое мнение озвучил депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. «Маленькая собачка пусть бегает. Как только мы до минимума сведем собак на улице, я не знаю, что мы будем делать с крысами. Это одно из природных явлений, когда они регулируют численность крыс. Мы посмотрели, практически в каждом управленческом округе, построив такой приют, нам этого достаточно. Пока мы планируем 6 [приютов]», — заявил Вегнер в эфире ОТВ. Он добавил, что в регионе необходимо ввести бесплатную стерилизацию животных. «И я буду настаивать», — подчеркнул депутат. Пенсионеркам Вячеслав Вегнер предлагает еще дарить букет цветов после такой операции с их питомцами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...