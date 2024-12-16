Свердловский депутат призвал оставить бродячих животных на улицах, опасаясь крыс

Бездомных животных не стоит полностью убирать с улиц, так как это может привести к тому, что крысы заполонят улицы. Такое мнение озвучил депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.
«Маленькая собачка пусть бегает. Как только мы до минимума сведем собак на улице, я не знаю, что мы будем делать с крысами. Это одно из природных явлений, когда они регулируют численность крыс. Мы посмотрели, практически в каждом управленческом округе, построив такой приют, нам этого достаточно. Пока мы планируем 6 [приютов]», — заявил Вегнер в эфире ОТВ.
Он добавил, что в регионе необходимо ввести бесплатную стерилизацию животных. «И я буду настаивать», — подчеркнул депутат. Пенсионеркам Вячеслав Вегнер предлагает еще дарить букет цветов после такой операции с их питомцами.
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