Депутат Заксо предложил чипировать всех домашних питомцев в Свердловской области

В Свердловской области необходимо чипировать всех домашних питомцев и штрафовать их хозяев, если их животных отловят на улице. Такое предложение озвучил депутат регионального заксобрания Вячеслав Венгер.
«Чипирование приведет к ответственности. Я всегда настаиваю на том, что, когда ты выбросил кошечку-собачку, мы ее отловили, по чипу узнали, что это Иванов, Петров или Сидоров, будь любезен заплатить. Я называю это алиментами», — сказал Венгер в эфире ОТВ.
Ранее URA.RU писало о призыве депутата Вячеслава Венгера оставить на улицах бездомных животных. Он считает, что если их всех поймать, то улицы заполонят крысы. Также Венгер хочет ввести бесплатную стерилизацию, а пенсионеркам вручать после такой операции с их любимцами букет цветов.
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