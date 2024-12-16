16 декабря 2024

Депутат Заксо предложил чипировать всех домашних питомцев в Свердловской области

Депутат Венгер считает, что чипирование животных сделает хозяев ответственнее
© Служба новостей «URA.RU»
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Вячеслав Венгер думает, что чипы помогут наказывать тех, кто оставляет питомцев на улице
Вячеслав Венгер думает, что чипы помогут наказывать тех, кто оставляет питомцев на улице Фото:

В Свердловской области необходимо чипировать всех домашних питомцев и штрафовать их хозяев, если их животных отловят на улице. Такое предложение озвучил депутат регионального заксобрания Вячеслав Венгер.

«Чипирование приведет к ответственности. Я всегда настаиваю на том, что, когда ты выбросил кошечку-собачку, мы ее отловили, по чипу узнали, что это Иванов, Петров или Сидоров, будь любезен заплатить. Я называю это алиментами», — сказал Венгер в эфире ОТВ.

Ранее URA.RU писало о призыве депутата Вячеслава Венгера оставить на улицах бездомных животных. Он считает, что если их всех поймать, то улицы заполонят крысы. Также Венгер хочет ввести бесплатную стерилизацию, а пенсионеркам вручать после такой операции с их любимцами букет цветов.

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В Свердловской области необходимо чипировать всех домашних питомцев и штрафовать их хозяев, если их животных отловят на улице. Такое предложение озвучил депутат регионального заксобрания Вячеслав Венгер. «Чипирование приведет к ответственности. Я всегда настаиваю на том, что, когда ты выбросил кошечку-собачку, мы ее отловили, по чипу узнали, что это Иванов, Петров или Сидоров, будь любезен заплатить. Я называю это алиментами», — сказал Венгер в эфире ОТВ. Ранее URA.RU писало о призыве депутата Вячеслава Венгера оставить на улицах бездомных животных. Он считает, что если их всех поймать, то улицы заполонят крысы. Также Венгер хочет ввести бесплатную стерилизацию, а пенсионеркам вручать после такой операции с их любимцами букет цветов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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