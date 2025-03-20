Жителя ЯНАО отправили в колонию за избиение знакомого до смерти

Жителя Тазовского района признали виновным в убийстве знакомого. Из-за пьяного конфликта 29-летний мужчина избил оппонента до смерти. Об этом сообщила пресс-служба окружной прокуратуры.
«Прокуратура Тазовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя. В октябре 2024 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры нанес своему знакомому не менее 18 ударов в область головы и туловища, от полученных травм потерпевший скончался», — сообщили на сайте прокуратуры ЯНАО.
Дело расследовали следователи окружного СУ СКР. Обвинительное заключение поддержала прокуратура.
Суд вину обвиняемого признал, он будет отбывать наказание в колонии строго режима шесть лет. Приговор пока не вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало, что житель Тазовского района заколол знакомого в сердце в ходе «кухонного» конфликта и отправится в колонию строго режима.
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