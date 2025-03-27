«Заслужили такого губернатора»: как в свердловском правительстве реагируют на возвращение Паслера

Назначению Паслера в Свердловскую область обрадовались больше всего мэры

27 марта 2025 в 15:46 Размер текста - 17 +

Денис Паслер на Урале не чужой человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU В свердловском истеблишменте на удивление спокойно восприняли новость о назначении Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области, без тревоги и опаски. В этом убедился корреспондент URA.RU, утром 27 марта прогулявшийся по зданию правительства. Тема назначения нового губернатора внезапно не была ключевой в кабинетных обсуждениях, волновали госслужащих больше текущие вопросы — встречи, планерки. Возможно, все из-за того, что чиновники, всю неделю читавшие анонимные telegram-каналы, внутренне уже несколько раз пережили смену власти. «Так и предполагал, что правительство отменят. Должен же был вести губернатор [Евгений Куйвашев], но раз его нет, как без председателя правительства?! Еще [первый замгубернатора Алексей] Шмыков в отпуске… Дел много, некогда рефлексировать», — поделился чиновник, который должен был участвовать в заседании кабмина, если бы его не отменили. И признался, что новость о назначении Паслера встретил с интересом: «А то сколько можно было в подвешенном состоянии…» Денис Паслер во время объезда Талицы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Я его [Паслера] помню как жесткого, требовательного, но разбирающегося во всем молодого парня. Он прекрасный производственник и рачительный хозяин. Показательно, что при нем Оренбург показал лучшие результаты в области дорожного хозяйства, они трижды получали «Золотой каток», — поностальгировал другой собеседник, работавший с Паслером, еще когда тот был председателем правительства. «Евгений Владимирович конечно помягче. Этот как вздрючит, так вздрючит…» — добавил госслужащий, глядя на более молодого коллегу. Тот слушал с интересом, но мыслями будто был далеко — что привычный рабочий уклад может быть как-то нарушен, многим кажется пока нереальным. При этом нарушен он может быть как минимум у двух министров и замгубернатора. Среди тех, кого Паслер везет с собой в Екатеринбург, называют вице-губернатора по социальным вопросам Оренбургской области Татьяну Савинову (ей прочат место «социального» замгубернатора Павла Крекова или главы минздрава Андрея Карлова) и Алексея Пахомова — министра образования Оренбуржья. Он может сменить недавно назначенную главой свердловского минобра Светлану Тренихину. «Сомневаюсь, что так скоро начнет ротации. Все-таки у нас во всех министерствах выстроены рабочие системы управления…» — полагает второй источник. Не особо он и коллеги обсуждают и новое место работы Куйвашева. Его пока не знает никто. Хотя на то, что у Куйвашева прекрасные перспективы, указывает деталь: после разговора с президентом России Владимиром Путиным 16 марта (Куйвашев праздновал 54-летие) он якобы был счастлив. К Росселю Паслер раньше прислушивался Фото: Анна Майорова © URA.RU Третий встреченный корреспондентом госслужащий признался, что эмоции у него «нормальные». «Единственное, у Евгения Владимировича столько планов, и они на такой хорошей стадии реализации с точки зрения развития области… И вот здесь, может быть, беспокойство — удастся ли подхватить какому-то преемнику, неважно даже какому, эти проекты. Потому что очень хорошая динамика не только у Екатеринбурга, но и муниципалитетов. Вот это бы не потерять», — переживал собеседник. Его коллега, работавший с Паслером в годы его премьерства, вспомнил, как после его отъезда из Свердловской области мэры, которые Паслера сильно полюбили — как раз за то, что был хозяйственником и активно вникал в их проблемы, — потом еще долгое время спрашивали, когда он вернется. «Поэтому новость восприняли с энтузиазмом — главы, сотрудники администраций, руководители предприятий и все, кто с ним когда-либо работал, — передал настроение на местах не потерявший связи с муниципалитетами источник. — Я лично не знаю тех, кто не хотел бы видеть Паслера губернатором. Даже среди тех, кто был к нему в оппозиции. Потому что он никогда не сводит счеты. Это как бы высший уровень его достоинства. Он всегда считает, что если человек что-то замышляет, он сам себя и закопает. Он вообще никогда в это не вникал». Четвертый источник URA.RU считает, что Свердловская область «давно заслужила такого неравнодушного руководителя». И знает, что в разное время серьезное влияние на Паслера оказали экс-губернатор Эдуард Россель и председатель правительства его времен Алексей Воробьев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В свердловском истеблишменте на удивление спокойно восприняли новость о назначении Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области, без тревоги и опаски. В этом убедился корреспондент URA.RU, утром 27 марта прогулявшийся по зданию правительства. Тема назначения нового губернатора внезапно не была ключевой в кабинетных обсуждениях, волновали госслужащих больше текущие вопросы — встречи, планерки. Возможно, все из-за того, что чиновники, всю неделю читавшие анонимные telegram-каналы, внутренне уже несколько раз пережили смену власти. «Так и предполагал, что правительство отменят. Должен же был вести губернатор [Евгений Куйвашев], но раз его нет, как без председателя правительства?! Еще [первый замгубернатора Алексей] Шмыков в отпуске… Дел много, некогда рефлексировать», — поделился чиновник, который должен был участвовать в заседании кабмина, если бы его не отменили. И признался, что новость о назначении Паслера встретил с интересом: «А то сколько можно было в подвешенном состоянии…» «Я его [Паслера] помню как жесткого, требовательного, но разбирающегося во всем молодого парня. Он прекрасный производственник и рачительный хозяин. Показательно, что при нем Оренбург показал лучшие результаты в области дорожного хозяйства, они трижды получали «Золотой каток», — поностальгировал другой собеседник, работавший с Паслером, еще когда тот был председателем правительства. «Евгений Владимирович конечно помягче. Этот как вздрючит, так вздрючит…» — добавил госслужащий, глядя на более молодого коллегу. Тот слушал с интересом, но мыслями будто был далеко — что привычный рабочий уклад может быть как-то нарушен, многим кажется пока нереальным. При этом нарушен он может быть как минимум у двух министров и замгубернатора. Среди тех, кого Паслер везет с собой в Екатеринбург, называют вице-губернатора по социальным вопросам Оренбургской области Татьяну Савинову (ей прочат место «социального» замгубернатора Павла Крекова или главы минздрава Андрея Карлова) и Алексея Пахомова — министра образования Оренбуржья. Он может сменить недавно назначенную главой свердловского минобра Светлану Тренихину. «Сомневаюсь, что так скоро начнет ротации. Все-таки у нас во всех министерствах выстроены рабочие системы управления…» — полагает второй источник. Не особо он и коллеги обсуждают и новое место работы Куйвашева. Его пока не знает никто. Хотя на то, что у Куйвашева прекрасные перспективы, указывает деталь: после разговора с президентом России Владимиром Путиным 16 марта (Куйвашев праздновал 54-летие) он якобы был счастлив. Третий встреченный корреспондентом госслужащий признался, что эмоции у него «нормальные». «Единственное, у Евгения Владимировича столько планов, и они на такой хорошей стадии реализации с точки зрения развития области… И вот здесь, может быть, беспокойство — удастся ли подхватить какому-то преемнику, неважно даже какому, эти проекты. Потому что очень хорошая динамика не только у Екатеринбурга, но и муниципалитетов. Вот это бы не потерять», — переживал собеседник. Его коллега, работавший с Паслером в годы его премьерства, вспомнил, как после его отъезда из Свердловской области мэры, которые Паслера сильно полюбили — как раз за то, что был хозяйственником и активно вникал в их проблемы, — потом еще долгое время спрашивали, когда он вернется. «Поэтому новость восприняли с энтузиазмом — главы, сотрудники администраций, руководители предприятий и все, кто с ним когда-либо работал, — передал настроение на местах не потерявший связи с муниципалитетами источник. — Я лично не знаю тех, кто не хотел бы видеть Паслера губернатором. Даже среди тех, кто был к нему в оппозиции. Потому что он никогда не сводит счеты. Это как бы высший уровень его достоинства. Он всегда считает, что если человек что-то замышляет, он сам себя и закопает. Он вообще никогда в это не вникал». Четвертый источник URA.RU считает, что Свердловская область «давно заслужила такого неравнодушного руководителя». И знает, что в разное время серьезное влияние на Паслера оказали экс-губернатор Эдуард Россель и председатель правительства его времен Алексей Воробьев.