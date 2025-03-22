Власть главы Украины Владимира Зеленского не о интересах страны, не о мире, а о лайках и истерике. Об этом заявил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. Он выразил благодарность американскому народу и главе США Дональду Трампу за то, что они не ассоциируют Украину с Зеленским и его окружением, которое, по его мнению, ведет страну к катастрофе.
«И теперь весь мир понял: власть Зеленского — не про мир, не про стратегию, не про интересы страны. Она — про лайки и истерику», — заявил Дубинский после интервью журналиста Такера Карлсона с спецпосланником американского лидера Стивена Уиткоффа. Свое мнение он выразил в своем telegram-канале.
Дубинский считает, что Зеленский нарушил все свои предвыборные обещания, уничтожил возможность переговоров и превратил Украину в зависимую от международных финансовых игроков страну. Он утверждает, что теперь, когда США и Россия начинают договариваться напрямую, Зеленский оказался вне игры — униженным и токсичным. Дубинский призывает к ответственности Зеленского за курс, который привел Украину к дипломатической изоляции и военному тупику.
Ранее Уиткофф дал интервью журналисту Такеру Карлсону. Во время беседы он заявил о скором прекращении огня РФ и Украины в Черном море, раскрыл детали переговоров с Путиным по миру на Украине.
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