22 марта 2025
21 марта 2025

В Тобольске закрывается проезд к паромной переправе. Схема

В Тобольске закрывается проезд к паромной переправе
© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд ликвидируется из-за строительства нового Концертного зала
Проезд ликвидируется из-за строительства нового Концертного зала Фото:

В Тобольске (Тюменская область) с 24 марта ликвидируется проезд на улице Пристанской в сторону паромной переправы. Об этом власти города сообщили в соцсети.

«Внимание, тоболяки! С 24 марта 2025 года на улице Пристанской будет ликвидирован проезд от дома №18 до паромной переправы», — сообщается в telegram-канале мэрии.

Дорожные ограничения связаны с началом строительства Концертного зала. Власти Тюменской области потратят на проект 3,5 миллиарда рублей. Таким образом там планируется застроить пустырь на берегу реки Иртыш.

Проезд ликвидируется с 24 марта
Проезд ликвидируется с 24 марта
Фото:

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В Тобольске (Тюменская область) с 24 марта ликвидируется проезд на улице Пристанской в сторону паромной переправы. Об этом власти города сообщили в соцсети. «Внимание, тоболяки! С 24 марта 2025 года на улице Пристанской будет ликвидирован проезд от дома №18 до паромной переправы», — сообщается в telegram-канале мэрии. Дорожные ограничения связаны с началом строительства Концертного зала. Власти Тюменской области потратят на проект 3,5 миллиарда рублей. Таким образом там планируется застроить пустырь на берегу реки Иртыш.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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