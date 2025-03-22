В Тобольске закрывается проезд к паромной переправе

Проезд ликвидируется из-за строительства нового Концертного зала
В Тобольске (Тюменская область) с 24 марта ликвидируется проезд на улице Пристанской в сторону паромной переправы. Об этом власти города сообщили в соцсети.
«Внимание, тоболяки! С 24 марта 2025 года на улице Пристанской будет ликвидирован проезд от дома №18 до паромной переправы», — сообщается в telegram-канале мэрии.
Дорожные ограничения связаны с началом строительства Концертного зала. Власти Тюменской области потратят на проект 3,5 миллиарда рублей. Таким образом там планируется застроить пустырь на берегу реки Иртыш.
Проезд ликвидируется с 24 марта
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