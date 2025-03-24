Челябинцы показали коллекции люксовой одежды в Китае. Фото

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Коллекции челябинцы продемонстрировали в рамках фестиваля Russian Fashion Display
Коллекции челябинцы продемонстрировали в рамках фестиваля Russian Fashion Display Фото:

Дизайнеры из Челябинской области на показе в Китае продемонстрировали созданные ими коллекции люксовой одежды. Как сообщили в офисе департамента креативных индустрий Агентства международного сотрудничества региона, модели вышли на подиум в рамках фестиваля Russian Fashion Display .

«Челябинскую область представили четыре бренда, которые продемонстрировали актуальные весенние тренды в моде. Для нас важна возможность заявить об экспортном потенциале региональной фешен-индустрии», — сообщила замдиректора по развитию креативных индустрий Ирина Чиркова.

На фестивале китайцы увидели костюмы челябинских брендов «Маруся Боярова», Enidunaeva Sofia и «Энсо» с их одеждой smart-casual. Дизайнер и продюсер Елена Ермаковишна презентовала апсайкл-коллекцию. Бренд акцентирует внимание на осознанном потреблении, используя вещи, бывшие в употреблении, как ресурс для создания нового.

Челябинский производитель Tati Tata предоставил обувь для моделей. Саундтреки для показа коллекций написали челябинские музыканты Антон Савченко и Евгений Бардюжа.

Гастроли за границей стали третьими по счету. Руководитель добавила, что Далянь — это город с российской историей, которую здесь помнят и ценят, а также портовый и туристический центр.

С 2023 года локальные фэшн-бренды поучаствовали в модных мероприятиях в Алма-Ате (Казахстан) и Минске (Белоруссия). Гастроли челябинские власти организовали при поддержке продюсерской компании LFWteam.

Челябинцы стремятся занять свою нишу на китайском рынке предметов роскоши
Челябинцы стремятся занять свою нишу на китайском рынке предметов роскоши
Фото:
На показе мод зрители увидели костюмы четырех челябинских брендов
На показе мод зрители увидели костюмы четырех челябинских брендов
Фото:
Власти за рубежом продемонстрировали экспортный потенциал челябинской фэшн-индустрии
Власти за рубежом продемонстрировали экспортный потенциал челябинской фэшн-индустрии
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Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

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Дизайнеры из Челябинской области на показе в Китае продемонстрировали созданные ими коллекции люксовой одежды. Как сообщили в офисе департамента креативных индустрий Агентства международного сотрудничества региона, модели вышли на подиум в рамках фестиваля Russian Fashion Display . «Челябинскую область представили четыре бренда, которые продемонстрировали актуальные весенние тренды в моде. Для нас важна возможность заявить об экспортном потенциале региональной фешен-индустрии», — сообщила замдиректора по развитию креативных индустрий Ирина Чиркова. На фестивале китайцы увидели костюмы челябинских брендов «Маруся Боярова», Enidunaeva Sofia и «Энсо» с их одеждой smart-casual. Дизайнер и продюсер Елена Ермаковишна презентовала апсайкл-коллекцию. Бренд акцентирует внимание на осознанном потреблении, используя вещи, бывшие в употреблении, как ресурс для создания нового. Челябинский производитель Tati Tata предоставил обувь для моделей. Саундтреки для показа коллекций написали челябинские музыканты Антон Савченко и Евгений Бардюжа. Гастроли за границей стали третьими по счету. Руководитель добавила, что Далянь — это город с российской историей, которую здесь помнят и ценят, а также портовый и туристический центр. С 2023 года локальные фэшн-бренды поучаствовали в модных мероприятиях в Алма-Ате (Казахстан) и Минске (Белоруссия). Гастроли челябинские власти организовали при поддержке продюсерской компании LFWteam.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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