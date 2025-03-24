Дизайнеры из Челябинской области на показе в Китае продемонстрировали созданные ими коллекции люксовой одежды. Как сообщили в офисе департамента креативных индустрий Агентства международного сотрудничества региона, модели вышли на подиум в рамках фестиваля Russian Fashion Display .
«Челябинскую область представили четыре бренда, которые продемонстрировали актуальные весенние тренды в моде. Для нас важна возможность заявить об экспортном потенциале региональной фешен-индустрии», — сообщила замдиректора по развитию креативных индустрий Ирина Чиркова.
На фестивале китайцы увидели костюмы челябинских брендов «Маруся Боярова», Enidunaeva Sofia и «Энсо» с их одеждой smart-casual. Дизайнер и продюсер Елена Ермаковишна презентовала апсайкл-коллекцию. Бренд акцентирует внимание на осознанном потреблении, используя вещи, бывшие в употреблении, как ресурс для создания нового.
Челябинский производитель Tati Tata предоставил обувь для моделей. Саундтреки для показа коллекций написали челябинские музыканты Антон Савченко и Евгений Бардюжа.
Гастроли за границей стали третьими по счету. Руководитель добавила, что Далянь — это город с российской историей, которую здесь помнят и ценят, а также портовый и туристический центр.
С 2023 года локальные фэшн-бренды поучаствовали в модных мероприятиях в Алма-Ате (Казахстан) и Минске (Белоруссия). Гастроли челябинские власти организовали при поддержке продюсерской компании LFWteam.
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