В Аничковом дворце Петербурга реставраторы обнаружили старинный воздуховод

В Петербурге в ходе текущих реставрационных работ в Аничковом дворце был обнаружен исторический воздуховод с необычной керамической облицовкой, который признан достаточно значимым, чтобы стать частью музейной экспозиции. Об этом сообщил Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Правительства (КГИОП) Санкт-Петербурга.
«При разборке участка кладки реставраторами обнаружен воздуховод с поворотным металлическим механизмом», — пишет пресс-служба КГИОП на официальном сайте. Обнаружение воздуховода произошло при демонтаже слабодержащегося слоя штукатурки в Большой столовой дворца. Реставраторы выявили участок кирпичной кладки, который при дальнейшем изучении привел к находке. Вентиляционный канал, облицованный керамической плиткой, стал настоящим открытием, так как обычно внутренняя поверхность воздуховодов оставалась незакрытой.
По решению комиссии, в которую входили представители КГИОП и специалисты, осуществляющие научное руководство и авторский надзор, воздуховод будет включен в музейную экспозицию. На данный момент в Большой столовой продолжается восстановление живописи, очистка и реставрация лепных панно и колонн. Также ведутся работы по укреплению и восполнению утрат живописного и архитектурного слоев. Реставрация дверных и оконных заполнений проводится с высокой степенью аккуратности и внимания к деталям. Реставрационные работы в Большой столовой начались летом 2024 года и планируется, что они будут завершены к 2026 году.
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