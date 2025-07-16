Китай поможет с кадрами для самого ожидаемого проекта на западе России

Россия и Китай могут начать сотрудничество по подготовке специалистов для высокоскоростной магистрали Москва-Петербург. На встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 16 июля руководитель Ространснадзора Виктор Гулин сообщил, что уже в сентябре организация проверит теоретические знания первой группы машинистов на категорию «Высокоскоростной железнодорожный подвижной состав». Как рассказали эксперты URА.RU, через три года их понадобится в несколько раз больше.
В начале встречи Мишустин отметил большой профессиональный опыт Гулина, который совсем недавно возглавил Ространснадзор, а затем попросил его доложить о результатах работы службы за последнее время. «Удалось снизить количество смертей и случаев травматизма на 45% к 2024 году по сравнению с базовым 2017-м. На этот же показатель получилось сократить и число транспортных происшествий», — привел цифры Гулин.
Затем добавил, что за последние пять месяцев служба провела более 450 тысяч профилактических мероприятий, из них 50 тысяч предостережений, две тысячи визитов и 84 самообследования. И сказал, что они позволяют поддерживать в должной мере уровень безопасности на транспорте.
«Здесь очень важна обратная связь с предприятиями, предпринимателями, потому что они сами заинтересованы в получении такой информации. Это уменьшает их страховую премию и дает возможность вовремя исправиться в случае, если какие-то риски могут осуществиться», — сообщил Мишустин.
На встрече с премьер-министром особый акцент сделан на утверждении Минтрансом РФ новой формы свидетельства с добавлением категории «Высокоскоростной железнодорожный подвижной состав».
«3 сентября служба планирует провести проверку теоретических знаний первой группы машинистов на категорию «высокоскоростной железнодорожный подвижной состав». До конца этого года ее пройдут порядка 200 машинистов», — уточнил Гулин.
Глава ведомства добавил, что эта работа проводится в рамках поручения президента России Владимира Путина по реализации проекта строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург.
«Важно продолжать совершенствовать технологичную и безопасную транспортную систему. Закреплять на практике наши отечественные решения, в том числе и в области цифровой трансформации, программного обеспечения», — подчеркнул премьер.
Подготовка машинистов новой категории, которые в 2028 году должны будут управлять составами по ВСМ Москва — Санкт-Петербург, займет несколько лет, именно поэтому об этом на уровне правительства заговорили уже сейчас, объяснил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.
«Запуск высокоскоростного ж/д движения запланирован на 2028 год, а значит у нас осталось всего три года. До этого момента подвижной состав должен пройти испытания — это минимум год, а также сертификацию. Выходит, что до того момента, когда можно будет водить высокоскоростным подвижным составом, останется еще меньше — два года. Тем более, что нам не только предстоит обучить машинистов новым навыкам, а возможно и перенять их у иностранных партнеров», — обратил внимание Косой.
Вероятно, что в этом нам помогут партнеры из Китая. Там есть высокоскоростные подвижные маршруты, добавил эксперт.
«Я думаю о возможных стажировках российских специалистов на железных дорогах КНР, но здесь важно, чтобы китайская сторона была не против допустить наших машинистов к своим технологиям», – рассказал он.
Учебную программу для машинистов новой категории разработают с учетом стандартов по обслуживанию высокоскоростного транспорта, которая будет модернизироваться по мере выпуска технических документов, отметил Косой. «Важно, что у машинистов уже есть база для развития навыков новой категории. Это, как минимум, опыт вождения „Сапсанов“, скорость которых в России ограничена до 250 км/ч», — сказал Косой.
Специалист по транспортной безопасности Юлия Манн отметила, что план по подготовке 200 машинистов новой категории не окончательный. «Скорее всего, по столько же специалистов хотят переквалифицировать и в следующие годы, поэтому начали этим заниматься уже сейчас», — отметила она. По словам эксперта, в этом вопросе нужно сохранять независимость от иностранного влияния, даже дружественных для нас стран, не случайно РФ отказалась от помощи Китая при строительстве ВСМ. «Не стоит забывать, что Россия стремится к технологическому суверенитету в транспортной сфере. Даже если мы допускаем, что Китай — лидер по строительству ВСМ и может нас многому научить, надо ориентироваться только на взаимовыгодный обмен опытом на базе учебных заведений, чтобы сохранить репутацию конкурентоспособной страны в этой сфере», сказала она.
Вопрос подготовки кадров в транспортной отрасли уже неоднократно поднимался на правительственном уровне: ранее премьер-министр Михаил Мишустин отмечал дефицит специалистов в дорожном строительстве и необходимость привлечения молодых кадров для реализации масштабных инфраструктурных проектов. Аналогичные вызовы стоят и перед железнодорожной сферой — запуск высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург требует не только новых технологий, но и машинистов с уникальной квалификацией, подготовка которых началась заранее.
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