Запрет на передачу телефонных номеров и сим-карт третьим лицам, который планируется зафиксировать в Кодексе об административных правонарушениях России, направлен, в первую очередь, на борьбу с телефонными мошенниками. Нововведение поможет защитить личные данные россиян, заявил в беседе с URA.RU первый заместитель Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН, член Общественной палаты РФ, политолог Никита Данюк. Так он прокомментировал законопроект о поправках в КоАП РФ, который рассматривался 16 июля в Госдуме.
Помимо запрета на передачу номеров и сим-карт, законопроектом также планируется ввести штрафы за использование VPN-сервисов с целью умышленного поиска экстремистского контента. По словам Данюка, такая мера должна помешать недобросовестным пользователям и деструктивным силам использовать экстремистскую, противоправную информацию в интернете и в конечном итоге направлена на защиту от терроризма и экстремизма в информационной среде.
«Эти меры, на мой взгляд, могут показаться на бумаге достаточно жесткими. Но они, в первую очередь, направлены на защиту обычных граждан. Огромное количество людей сталкивается с проблемами, с бедами, с трагедиями, когда мошенники, используя всевозможные инструменты, обманывают их на очень крупные суммы. И то, что вводится ответственность для физических лиц за незаконную передачу абонентского номера, на мой взгляд, в значительной степени усложнит жизнь этим мошенникам», — заявил Данюк.
Он особо отметил, что запрет не касается рядовых граждан, которые приобретают номера и симки для членов семьи.
Такую же цель преследует введение штрафов за поиск экстремистских материалов в сети с помощью VPN-сервисов. «Предоставление инструментов для обхода запретов на доступ к экстремистским материалам тоже должно жестко караться. В итоге процесс получения этой противоправной информации станет намного сложнее», — отметил Данюк.
Он также подчеркнул, что умышленный поиск в сети интернет заведомо экстремистских материалов и попытки через VPN получить к ним доступ тоже будут караться в соответствии с этими новыми законами. «Эти поправки уже давно назрели и направлены на усиление защиты и безопасности обычных рядовых граждан», — сказал политолог. Он призвал граждан не поддаваться на фейки, что штрафовать будут каждого, кто пользуется соцсетями или сервисами с доступом через VPN. «Это как раз попытка всевозможных сил, которые зарабатывают огромные деньги на мошенничестве, создать видимость народного возмущения. Оснований для паники нет», — подчеркнул Данюк.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.