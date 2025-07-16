Мигранты привезли в Россию опасную болезнь: как и почему выросла заболеваемость менингитом

За первые пять месяцев этого года заболеваемость менингококковой инфекцией в России выросла на 260%, достигнув отметки в 1266 человек. Такие данные озвучил депутат Госдумы, доктор медицинских наук Александр Румянцев. По его словам, раньше этой болезнью чаще болели дети, но сейчас преимущественно взрослые.
Врачи связывают этот рост с увеличением трудовой миграции и снижением уровня вакцинации от менингококковой инфекции, которая на сегодняшний день не включена в федеральный календарь прививок. Подробнее о том, чем опасна эта инфекция — в материале URA.RU.
Заболеваемость менингококковой инфекцией выросла на 260%
Доктор медицинских наук, депутат Александр Румянцев (ЕР) сообщил, что за первые пять месяцев 2025 года у 1266 человек была выявлена менингококковая инфекция, 948 из них — взрослые. Это на 260% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
По данным российской медицинской статистики, с 2016 по 2019 годы отмечался рост заболеваемости, после чего из-за мер социального дистанцирования в период пандемии коронавируса показатели резко снизились. С 2021 года вновь фиксируется увеличение числа случаев менингита.
«В России неуклонно растет заболеваемость менингококковой инфекцией. Раньше эта болезнь встречалась в детских садах и школах, но теперь ей все чаще болеют взрослые, причем с повышенным риском летального исхода», — заявил Румянцев. Его слова приводит "Коммерсант".
Он отметил, что летальность при менингококковой инфекции остается высокой — около 15%, а в отдельные годы доходила до 22%. При этом объем вакцинации сокращается: в 2024 году было привито только 518 тысяч человек, тогда как годом ранее — 841 тысяча. Румянцев также предложил добавить в национальный календарь пять новых вакцин, включая менингококковую, которая является наиболее значимой для населения.
Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов отметил, что смертность от данной инфекции среди взрослых выше, чем среди детей: в среднем 16%, а среди людей старше 60 лет — до 30%. На Москву приходится более половины всех случаев заболевания.
Причины всплеска: миграция и снижение вакцинации
Эксперты связывают рост заболеваемости менингококковой инфекцией с увеличением числа трудовых мигрантов и недостаточным уровнем вакцинации. Ранее заболевание преимущественно выявлялось среди детей, однако в последние годы все чаще им болеют взрослые, особенно иностранные граждане. Сейчас вакцинация против менингококковой инфекции не входит в федеральный календарь прививок и предоставляется бесплатно только в отдельных регионах по эпидемиологическим показаниям.
По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням у детей ЦАО и ЮВАО Москвы Алексея Ртищева, более 50% всех случаев заболевания в России приходится на Москву. За первые пять месяцев 2025 года было выявлено 124 заболевших ребенка и 698 взрослых; впервые уровень заболеваемости среди взрослых превысил аналогичный показатель среди детей. Ртищев отметил, что несмотря на вакцинацию в отдельных районах города, постоянны поток мигрантов не позволяет добиться устойчивого снижения заболеваемости. В текущих условиях, по его мнению, ожидать существенного улучшения ситуации не стоит.
Чем опасен менингит
Менингококковая инфекция опасна развитием тяжелых осложнений. К ним относятся гидроцефалия, эпилепсия, потеря слуха, когнитивные нарушения, поражение нервной системы, а при тяжелом сепсисе — ампутации конечностей. Некоторые формы заболевания протекают молниеносно: летальный исход может наступить в течение суток после появления первых симптомов.
Кто находится в зоне риска
Менингококковая инфекция представляет наибольшую опасность для детей до 5 лет, подростков, пожилых людей, лиц с ослабленным иммунитетом, а также для тех, кто часто контактирует с большим количеством людей — например, жителей общежитий, военнослужащих и трудовых мигрантов. Летальность при менингите остается высокой: в среднем около 15%, а среди людей старше 60 лет может достигать 30%. В отдельных тяжелых случаях смертность доходит до 22%.
Симптомы и течение болезни
Менингококковая инфекция может проявляться по-разному. Инкубационный период составляет от одного до семи дней. У взрослых и подростков типичными симптомами являются резкая головная боль, высокая температура, многократная рвота, спутанность сознания, светобоязнь, а также специфическая сыпь при септической форме заболевания. У детей раннего возраста — это отказ от еды, монотонный крик, выбухание родничка, судороги и характерная поза с запрокинутой головой.
Пути передачи инфекции
Менингококк передается преимущественно воздушно-капельным путем, хотя возможны и бытовые случаи заражения. Опасность представляет не только больной человек, но и бессимптомные носители: по оценкам специалистов, до 25% взрослых могут являться носителями бактерии, не подозревая об этом. Такие люди представляют угрозу для окружающих, особенно в условиях скученности и недостаточной гигиены.
Лечение и меры профилактики
Основой лечения является назначение антибактериальных препаратов, а также симптоматическая терапия. Контактным лицам для профилактики могут быть назначены антибиотики и экстренная вакцинация.
В связи с ростом заболеваемости Минздрав и профильные специалисты предлагают включить вакцинацию от менингококка в Национальный календарь прививок для детей, подростков и военнослужащих, а также обязать работодателей проводить вакцинацию иностранных сотрудников. В Москве уже действуют программы бесплатной вакцинации по эпидемическим показаниям, что позволяет частично сдерживать распространение инфекции.
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