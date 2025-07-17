Машинистов для поездов ВСМ экзаменуют в двух городах

Первых машинистов для ВСМ Москва — Петербург будут готовить в двух регионах
© Служба новостей «URA.RU»
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К концу 2025 года хотят обучить 200 машинистов для работы на ВСМ Москва — Санкт-Петербург
К концу 2025 года хотят обучить 200 машинистов для работы на ВСМ Москва — Санкт-Петербург Фото:

Первую группу машинистов для работы на электропоездах высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург подготовят в двух учебных центрах России. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АО «Скоростные магистрали».

«В этом году планируется обучить около 200 специалистов. Экзамены пройдут в Лихоборском подразделении Московского учебного центра профессиональных квалификаций и в Октябрьском учебном центре профессиональных квалификаций (Санкт-Петербург). Подготовка машинистов начинается заранее, чтобы сформировать квалифицированный кадровый резерв до начала эксплуатации магистрали», — рассказали в организации.

В пресс-службе АО «Скоростные магистрали» добавили, что для подготовки к экзамену Ространснадзор разместил на своем официальном сайте альбом контрольных вопросов по новой категории машинистов.

«Специалисты также пройдут дополнительное обучение в учебных центрах ОАО „РЖД“, где изучают особенности обслуживаемых участков и подвижного состава, а также отработают навыки на тренажерных комплексах. Полную программу обучения разработают, когда подготовят техническую документацию на новые виды подвижного состава», — сообщили в организации.

Ранее, 16 июля, на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным глава Ространснадзора Виктор Гулин сообщил, что 3 сентября служба проведет экзамен для первой группы машинистов на категорию «Высокоскоростной железнодорожный подвижной состав». В будущем они будут работать на ВСМ Москва — Санкт-Петербург, строительство которой планируют начать в середине 2025 года. Полностью дорогу запустят в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут.

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Первую группу машинистов для работы на электропоездах высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург подготовят в двух учебных центрах России. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АО «Скоростные магистрали». «В этом году планируется обучить около 200 специалистов. Экзамены пройдут в Лихоборском подразделении Московского учебного центра профессиональных квалификаций и в Октябрьском учебном центре профессиональных квалификаций (Санкт-Петербург). Подготовка машинистов начинается заранее, чтобы сформировать квалифицированный кадровый резерв до начала эксплуатации магистрали», — рассказали в организации. В пресс-службе АО «Скоростные магистрали» добавили, что для подготовки к экзамену Ространснадзор разместил на своем официальном сайте альбом контрольных вопросов по новой категории машинистов. «Специалисты также пройдут дополнительное обучение в учебных центрах ОАО „РЖД“, где изучают особенности обслуживаемых участков и подвижного состава, а также отработают навыки на тренажерных комплексах. Полную программу обучения разработают, когда подготовят техническую документацию на новые виды подвижного состава», — сообщили в организации. Ранее, 16 июля, на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным глава Ространснадзора Виктор Гулин сообщил, что 3 сентября служба проведет экзамен для первой группы машинистов на категорию «Высокоскоростной железнодорожный подвижной состав». В будущем они будут работать на ВСМ Москва — Санкт-Петербург, строительство которой планируют начать в середине 2025 года. Полностью дорогу запустят в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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