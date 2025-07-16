На теплоходе «Николай Карамзин», который ходит по маршруту Москва — Санкт-Петербург, нашли большое количество нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщено в судебных документах.
«ПАО „МРП“ („Московское речное пароходство“ — прим. URA.RU) совершило нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов», — указано в документах. Их приводит РИА Новости.
Выявлены нарушения в организации места для приготовления пищи, в хранении продукции и в организации дезинфекционного режима. Работа теплохода была приостановлена на 90 суток.
Ранее на теплоходе «Николай Карамзин» 37 пассажиров пожаловались на симптомы отравления. Позже у заболевших был обнаружен норовирус. Об этом сообщает агентство НСН.
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