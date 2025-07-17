Почти 200 человек лишились гражданства РФ из-за отказа встать на воинский учет

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Володин не понимает, почему иностранец стремится получить гражданство РФ, а защищать Родину не хочет
Володин не понимает, почему иностранец стремится получить гражданство РФ, а защищать Родину не хочет Фото:

Почти 200 человек лишились приобретенного гражданства РФ в 2024 году. Как сообщил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, причиной стало уклонение от постановки на воинский учет.

«Гражданином хочет быть, а защищать страну не хочет. За прошлый год 198 таких уклонистов лишились гражданства», — заявил Володин на пленарном заседании Госдумы 17 июля. Его цитирует «Дума ТВ». 

Ранее был принят закон о лишении приобретенного гражданства россиян, которые не встали на воинский учет. Сегодня, 17 июля, Госдума расширила перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ до 80 пунктов. Средин них — убийство; действия сексуального характера с лицом от 12 до 14 лет; вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетних в составе организованной группы; призывы к деятельности против безопасности государства, а также оказание помощи противнику, действующему против безопасности страны и другие.

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Почти 200 человек лишились приобретенного гражданства РФ в 2024 году. Как сообщил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, причиной стало уклонение от постановки на воинский учет. «Гражданином хочет быть, а защищать страну не хочет. За прошлый год 198 таких уклонистов лишились гражданства», — заявил Володин на пленарном заседании Госдумы 17 июля. Его цитирует «Дума ТВ».  Ранее был принят закон о лишении приобретенного гражданства россиян, которые не встали на воинский учет. Сегодня, 17 июля, Госдума расширила перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ до 80 пунктов. Средин них — убийство; действия сексуального характера с лицом от 12 до 14 лет; вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетних в составе организованной группы; призывы к деятельности против безопасности государства, а также оказание помощи противнику, действующему против безопасности страны и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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