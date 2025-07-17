Почти 200 человек лишились гражданства РФ из-за отказа встать на воинский учет

Почти 200 человек лишились приобретенного гражданства РФ в 2024 году. Как сообщил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, причиной стало уклонение от постановки на воинский учет.
«Гражданином хочет быть, а защищать страну не хочет. За прошлый год 198 таких уклонистов лишились гражданства», — заявил Володин на пленарном заседании Госдумы 17 июля. Его цитирует «Дума ТВ».
Ранее был принят закон о лишении приобретенного гражданства россиян, которые не встали на воинский учет. Сегодня, 17 июля, Госдума расширила перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ до 80 пунктов. Средин них — убийство; действия сексуального характера с лицом от 12 до 14 лет; вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетних в составе организованной группы; призывы к деятельности против безопасности государства, а также оказание помощи противнику, действующему против безопасности страны и другие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.