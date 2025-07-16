Куда обращаться, если на СВО пропал родственник: инструкция

Свердловского штурмовика, без вести пропавшего на СВО, лишили гражданства РФ

16 июля 2025 в 20:26 Размер текста - 17 +

Если солдат пропал без вести, то можно обращаться в Фонд «Защитники Отечества» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Семья из Екатеринбурга отстояла честь своего родственника, пропавшего без вести в зоне СВО. Андрей, который родился в Узбекистане и был натурализованным гражданином РФ, отправился в зону СВО из исправительного учреждения Волгограда. На фронте он узнал о лишении российского гражданства и попытался оспорить это решение. Но в ходе одного из штурмов он исчез. Родные смогли найти информацию о его гибели с помощью сослуживцев через две недели. Лишь после этого Андрея сначала официально признали без вести пропавшим, а впоследствии погибшим. Окончания процесса по гражданству он не дождался, и отстаивать честь бойца пришлось его старшей сестре Екатерине. URA.RU рассказывает, как найти пропавшего без вести на СВО родственника. Для поиска военнослужащего существует определенный алгоритм. В какие ведомства нужно обратиться родственникам, которые разыскивают бойца и какую информацию следует предоставить для поиска — читайте в материале. Что нужно знать для поиска пропавшего В случае пропажи бойца на СВО без вести, чтобы была возможность найти информацию о нем, нужно знать: номер войсковой части, полка, роты, взвода;

позывной бойца и его сослуживцев;

позывной и телефон командира;

телефоны родственников сослуживцев. План действий при поиске пропавшего на СВО родственника Если известно место службы пропавшего Если есть информация про место службы военного, нужно обратиться к командованию подразделения с документами, подтверждающими родство. Далее — запросить информацию о местоположении и статусе военнослужащего. Телефон можно узнать в военкомате, у сослуживцев или в открытом доступе в интернете. Также при пропаже бойца можно позвонить на горячие линии Минобороны РФ, в военную прокуратуру, обратиться к властям города, округа или региона, губернатору, депутатам либо написать обращение уполномоченным по правам человека в своем регионе и в России. Рекомендуется позвонить в фонд поддержки участников СВО. Если информация о пропаже без вести не подтверждена В случае, когда человек пропал на СВО, но подтверждения этому нет, следует обратиться в Фонд «Защитники Отечества». Его представители помогут написать заявление, которое нужно будет отнести напрямую в военкомат, откуда призвали военнослужащего. В свою очередь военкомат обратится в воинскую часть с запросом о статусе военнослужащего. Боец может быть в статусе «активный», «плен, заложник», «СОЧ» (дезертир, самовольно оставивший часть), «погибший», «захоронен». Поиски ведутся на основании розыскной карты. Что нужно для оформления розыскной карты подготовить свой паспорт;

подойти в ближайший филиал Фонда «Защитники Отечества»;

заполнить необходимые документы (анкету, согласие на забор генетического материала и на обработку персональных данных);

для близких родственников — сдать в фонде бесплатно буккальный эпителий (ткань из внутренней поверхности щек и губ в полости рта);

заранее ознакомиться с образцом розыскной карты и подготовить все необходимое для ее заполнения;

и подготовить все необходимое для ее заполнения; заполнить розыскную карту. Если информация о пропаже без вести подтверждена Если статус без вести пропавшего подтвержден, нужно обратиться в военкомат по месту призыва. С собой необходимо взять свидетельство о браке/свидетельство о рождении и паспорт. Нужно будет сдать материал для отправки на анализ ДНК (от прямых родственников, предпочтительнее матери, потом дети, отец). Дополнительно можно найти сослуживцев, командира, свидетелей, которые последними видели военнослужащего. У них необходимо собрать известную им информацию: при каких обстоятельствах пропал человек, кто находился вместе с ним и так далее. Также можно поискать информацию в соцсетях, чтобы найти фото или видео, где мог быть зафиксирован пропавший, чтобы выяснить, находится ли он в плену. Если удалось собрать сведения о пропавшем, то вместе с документами, подтверждающими родство, их следует направить в Главную военную прокуратуру и Минобороны через электронную приемную. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья из Екатеринбурга отстояла честь своего родственника, пропавшего без вести в зоне СВО. Андрей, который родился в Узбекистане и был натурализованным гражданином РФ, отправился в зону СВО из исправительного учреждения Волгограда. На фронте он узнал о лишении российского гражданства и попытался оспорить это решение. Но в ходе одного из штурмов он исчез. Родные смогли найти информацию о его гибели с помощью сослуживцев через две недели. Лишь после этого Андрея сначала официально признали без вести пропавшим, а впоследствии погибшим. Окончания процесса по гражданству он не дождался, и отстаивать честь бойца пришлось его старшей сестре Екатерине. URA.RU рассказывает, как найти пропавшего без вести на СВО родственника. Для поиска военнослужащего существует определенный алгоритм. В какие ведомства нужно обратиться родственникам, которые разыскивают бойца и какую информацию следует предоставить для поиска — читайте в материале. Что нужно знать для поиска пропавшего В случае пропажи бойца на СВО без вести, чтобы была возможность найти информацию о нем, нужно знать: План действий при поиске пропавшего на СВО родственника Если известно место службы пропавшего Если есть информация про место службы военного, нужно обратиться к командованию подразделения с документами, подтверждающими родство. Далее — запросить информацию о местоположении и статусе военнослужащего. Телефон можно узнать в военкомате, у сослуживцев или в открытом доступе в интернете. Также при пропаже бойца можно позвонить на горячие линии Минобороны РФ, в военную прокуратуру, обратиться к властям города, округа или региона, губернатору, депутатам либо написать обращение уполномоченным по правам человека в своем регионе и в России. Рекомендуется позвонить в фонд поддержки участников СВО. Если информация о пропаже без вести не подтверждена В случае, когда человек пропал на СВО, но подтверждения этому нет, следует обратиться в Фонд «Защитники Отечества». Его представители помогут написать заявление, которое нужно будет отнести напрямую в военкомат, откуда призвали военнослужащего. В свою очередь военкомат обратится в воинскую часть с запросом о статусе военнослужащего. Боец может быть в статусе «активный», «плен, заложник», «СОЧ» (дезертир, самовольно оставивший часть), «погибший», «захоронен». Поиски ведутся на основании розыскной карты. Что нужно для оформления розыскной карты Если информация о пропаже без вести подтверждена Если статус без вести пропавшего подтвержден, нужно обратиться в военкомат по месту призыва. С собой необходимо взять свидетельство о браке/свидетельство о рождении и паспорт. Нужно будет сдать материал для отправки на анализ ДНК (от прямых родственников, предпочтительнее матери, потом дети, отец). Дополнительно можно найти сослуживцев, командира, свидетелей, которые последними видели военнослужащего. У них необходимо собрать известную им информацию: при каких обстоятельствах пропал человек, кто находился вместе с ним и так далее. Также можно поискать информацию в соцсетях, чтобы найти фото или видео, где мог быть зафиксирован пропавший, чтобы выяснить, находится ли он в плену. Если удалось собрать сведения о пропавшем, то вместе с документами, подтверждающими родство, их следует направить в Главную военную прокуратуру и Минобороны через электронную приемную.