Ректор МГУ нашел большой минус в идее Минпросвещения о детализации дипломов

Инициатива Министерства науки и высшего образования о детализации дипломов может ограничить профессиональные возможности выпускников вузов. Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.
«Необходимо, на наш взгляд, дополнительно обсудить целесообразность указания в приложении к диплому перечня видов и областей профессиональной деятельности, в которых выпускник имеет право работать. Эксперты отмечают, что такая детализация ограничит возможности выпускников в части дальнейшей профессиональной деятельности. Это были предложения от наших региональных советов», — подчеркнул глава МГУ. Об этом он заявил на расширенном заседании Совета Российского Союза ректоров.
В законопроекте Минобрнауки предлагается указывать в приложении к диплому подробный перечень видов и областей профессиональной деятельности, на которые выпускник получает право. По мнению Садовничего, такой подход сужает спектр дальнейшей работы для молодых специалистов.
В ходе заседания глава МГУ также обратил внимание на риск сокращения числа вузов, реализующих программы магистратуры и аспирантуры, особенно в регионах. Он предложил закрепить на законодательном уровне гарантии для университетов всех субъектов России по реализации таких программ. Кроме того, глава МГУ выступил за то, чтобы квалификация специалистов с высшим образованием со сроком обучения не менее пяти лет приравнивалась к международному уровню магистра.
В обсуждении приняли участие министр просвещения Сергей Кравцов, председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев и заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. Законопроект планируется вынести на общественное обсуждение в ближайшее время.
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