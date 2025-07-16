Юрий Лоза пострадал из-за любви к хорошему звуку

Юрий Лоза стал жертвой мошенников при покупке наушников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юрию Лозу развели мошенники
Юрию Лозу развели мошенники Фото:

Юрий Лоза стал жертвой мошенников. Он купил на онлайн-платформе наушники якобы оригинального производства компании Apple. Но потом выяснилось, что это китайская подделка. Об обмане сообщил сам артист.

«Нашел объявление, договорился с человеком о покупке. На следующий день заскочил к моему специалисту, который протестировал наушники и сказал, что действительно все оригинальное, кроме самих наушников, это — дешевая китайская подделка», — пишет у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» Юрий Лоза.

Это уже не первый случай, когда обманывают артистов. В прошлом году российская певица Лариса Долина отдала 100 млн мошенникам и чуть не потеряла квартиру. Мошенники от лица певицы пытались продать ее квартиру в районе Хамовники за 112 миллионов рублей. Адвокат Татьяна Петрова сообщила, что сделка является несостоявшейся.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Юрий Лоза стал жертвой мошенников. Он купил на онлайн-платформе наушники якобы оригинального производства компании Apple. Но потом выяснилось, что это китайская подделка. Об обмане сообщил сам артист. «Нашел объявление, договорился с человеком о покупке. На следующий день заскочил к моему специалисту, который протестировал наушники и сказал, что действительно все оригинальное, кроме самих наушников, это — дешевая китайская подделка», — пишет у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» Юрий Лоза. Это уже не первый случай, когда обманывают артистов. В прошлом году российская певица Лариса Долина отдала 100 млн мошенникам и чуть не потеряла квартиру. Мошенники от лица певицы пытались продать ее квартиру в районе Хамовники за 112 миллионов рублей. Адвокат Татьяна Петрова сообщила, что сделка является несостоявшейся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...