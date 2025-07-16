Юрий Лоза пострадал из-за любви к хорошему звуку

Юрий Лоза стал жертвой мошенников. Он купил на онлайн-платформе наушники якобы оригинального производства компании Apple. Но потом выяснилось, что это китайская подделка. Об обмане сообщил сам артист.
«Нашел объявление, договорился с человеком о покупке. На следующий день заскочил к моему специалисту, который протестировал наушники и сказал, что действительно все оригинальное, кроме самих наушников, это — дешевая китайская подделка», — пишет у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» Юрий Лоза.
Это уже не первый случай, когда обманывают артистов. В прошлом году российская певица Лариса Долина отдала 100 млн мошенникам и чуть не потеряла квартиру. Мошенники от лица певицы пытались продать ее квартиру в районе Хамовники за 112 миллионов рублей. Адвокат Татьяна Петрова сообщила, что сделка является несостоявшейся.
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