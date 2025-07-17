Минобороны требует взыскать с обвиняемых по делу парка «Патриот» 18 млн рублей

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Бывший замминистра обороны проходит обвиняемым по уголовному делу
Бывший замминистра обороны проходит обвиняемым по уголовному делу Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Министерство обороны России потребовало взыскать с обвиняемых по делу парка «Патриот» — генерала Шестерова, бывшего замминистра обороны Попова и экс-директора парка Ахмедова — 18 млн рублей. Свой иск заявил также парк «Патриот» — предприятие требует с обвиняемых 7 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

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Министерство обороны России потребовало взыскать с обвиняемых по делу парка «Патриот» — генерала Шестерова, бывшего замминистра обороны Попова и экс-директора парка Ахмедова — 18 млн рублей. Свой иск заявил также парк «Патриот» — предприятие требует с обвиняемых 7 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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