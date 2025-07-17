Минобороны требует взыскать с обвиняемых по делу парка «Патриот» 18 млн рублей

Бывший замминистра обороны проходит обвиняемым по уголовному делу
новость из сюжетаУголовные дела в Минобороны России
Министерство обороны России потребовало взыскать с обвиняемых по делу парка «Патриот» — генерала Шестерова, бывшего замминистра обороны Попова и экс-директора парка Ахмедова — 18 млн рублей. Свой иск заявил также парк «Патриот» — предприятие требует с обвиняемых 7 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.
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