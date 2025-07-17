ВС РФ ударили по полевому аэродрому ВСУ

Армия России ударила по укрытиям комплексов противовоздушной обороны и полевому аэродрому ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также уничтожены цеха по производству беспилотников.
«Поражены цеха по производству ударных FPV-дронов. Уничтожены места хранения и управления БПЛА. Также нанесен удар по укрытиям комплексов ПВО и полевому аэродрому ВСУ», — говорится в сводке Минобороны России за 17 июля.
Также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 133 районах. В поражении объектов противника участвовали оперативно-тактическая авиация и ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.
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