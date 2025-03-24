В «Роблоксе» появится карта с ямальским колоритом

В компьютерной игре «Роблокс» появится карта, которая будет визуализировать культурные особенности коренных народов Ямала. Проект победил в конкурсе грантов, об этом сообщил глава Приуральского района ЯНАО Иван Сакал.
«В этом году приуральская молодежь представила девять идей-проектов — от театральных уроков до киберспортивных мероприятий. Из них выбраны пять победителей, которые получили финансовую поддержку от муниципалитета», — сказано в telegram-канале мэра. Проект «Роблокс» с созданием карты на базе компьютерной игры с колоритом народов Севера стал одним из получателей гранта.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске стартовала IT-неделя. Мероприятие собрало специалистов отрасли с разных регионов страны.
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