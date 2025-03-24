В «Роблоксе» появится карта с ямальским колоритом

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Проект «Роблокс» получил грант в сумме 50 тысяч рублей (архивное фото)
Проект «Роблокс» получил грант в сумме 50 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

В компьютерной игре «Роблокс» появится карта, которая будет визуализировать культурные особенности коренных народов Ямала. Проект победил в конкурсе грантов, об этом сообщил глава Приуральского района ЯНАО Иван Сакал.

«В этом году приуральская молодежь представила девять идей-проектов — от театральных уроков до киберспортивных мероприятий. Из них выбраны пять победителей, которые получили финансовую поддержку от муниципалитета», — сказано в telegram-канале мэра. Проект «Роблокс» с созданием карты на базе компьютерной игры с колоритом народов Севера стал одним из получателей гранта.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске стартовала IT-неделя. Мероприятие собрало специалистов отрасли с разных регионов страны. 

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В компьютерной игре «Роблокс» появится карта, которая будет визуализировать культурные особенности коренных народов Ямала. Проект победил в конкурсе грантов, об этом сообщил глава Приуральского района ЯНАО Иван Сакал. «В этом году приуральская молодежь представила девять идей-проектов — от театральных уроков до киберспортивных мероприятий. Из них выбраны пять победителей, которые получили финансовую поддержку от муниципалитета», — сказано в telegram-канале мэра. Проект «Роблокс» с созданием карты на базе компьютерной игры с колоритом народов Севера стал одним из получателей гранта. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске стартовала IT-неделя. Мероприятие собрало специалистов отрасли с разных регионов страны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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