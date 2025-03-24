24 марта 2025

В Свердловской области остро не хватает швей и портных, им готовы платить больше

В Свердловской области количество вакансий для портных выросло на 290% за год
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудникам швейных производств готовы платить 61,6 тысяч рублей
Сотрудникам швейных производств готовы платить 61,6 тысяч рублей Фото:

В Свердловской области спрос на рабочих швейных производств вырос на 192% год к году, работодатели стали чаще искать портных, швей и закройщиков. Средняя заработная плата в этой сфере составила 61,6 тысяч рублей в месяц. О нехватке кадров в отрасли URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работы».

«Чаще стали требоваться портные (+290% вакансий за год), которые выполняют все этапы пошива одежды: от обработки ткани до отделки», — говорится в пресс-релизе. Средний доход, указываемый в вакансиях для портных, составляет 60 тысяч рублей в месяц.

Закройщики стали востребованнее на 184% год к году. Специалистам готовы предложить 56,1 тысяч рублей в месяц в среднем. Спрос на швей также вырос (+24%), в среднем сотрудники могут рассчитывать на зарплату порядка 64 тысяч рублей в месяц. 

«Рост спроса на сотрудников в сфере легкой промышленности обусловлен изменением потребительских предпочтений: россияне все чаще выбирают отечественных производителей, предлагающих качественные товары», — пояснил директор категории «Рабочие и линейные профессии» Андрей Кучеренков. 

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В Свердловской области спрос на рабочих швейных производств вырос на 192% год к году, работодатели стали чаще искать портных, швей и закройщиков. Средняя заработная плата в этой сфере составила 61,6 тысяч рублей в месяц. О нехватке кадров в отрасли URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работы». «Чаще стали требоваться портные (+290% вакансий за год), которые выполняют все этапы пошива одежды: от обработки ткани до отделки», — говорится в пресс-релизе. Средний доход, указываемый в вакансиях для портных, составляет 60 тысяч рублей в месяц. Закройщики стали востребованнее на 184% год к году. Специалистам готовы предложить 56,1 тысяч рублей в месяц в среднем. Спрос на швей также вырос (+24%), в среднем сотрудники могут рассчитывать на зарплату порядка 64 тысяч рублей в месяц.  «Рост спроса на сотрудников в сфере легкой промышленности обусловлен изменением потребительских предпочтений: россияне все чаще выбирают отечественных производителей, предлагающих качественные товары», — пояснил директор категории «Рабочие и линейные профессии» Андрей Кучеренков. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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