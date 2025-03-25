25 марта 2025

Бастрыкин затребовал доклад по делу о насилии над пермским полицейским

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка сбила сотрудника полиции
Девушка сбила сотрудника полиции Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить об уголовном деле, которое было возбуждено после того, как пьяная жительница пермячка в поселке Гайны сбила полицейского. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«Девушка проигнорировала требование остановиться и сбила полицейского. Бастрыкин поручил руководителю пермского СУ СК Денису Головкину доложить о ходе расследования в рамках уголовного дела», — пояснили в ведомстве.

Инцидент произошел в поселке Гайны 22 марта. Пермячка сначала остановилась, но потом нажала педаль газа, сбила полицейского и протащила его около 200 метров. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить об уголовном деле, которое было возбуждено после того, как пьяная жительница пермячка в поселке Гайны сбила полицейского. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Девушка проигнорировала требование остановиться и сбила полицейского. Бастрыкин поручил руководителю пермского СУ СК Денису Головкину доложить о ходе расследования в рамках уголовного дела», — пояснили в ведомстве. Инцидент произошел в поселке Гайны 22 марта. Пермячка сначала остановилась, но потом нажала педаль газа, сбила полицейского и протащила его около 200 метров. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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