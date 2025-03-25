Бастрыкин затребовал доклад по делу о насилии над пермским полицейским

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить об уголовном деле, которое было возбуждено после того, как пьяная жительница пермячка в поселке Гайны сбила полицейского. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
«Девушка проигнорировала требование остановиться и сбила полицейского. Бастрыкин поручил руководителю пермского СУ СК Денису Головкину доложить о ходе расследования в рамках уголовного дела», — пояснили в ведомстве.
Инцидент произошел в поселке Гайны 22 марта. Пермячка сначала остановилась, но потом нажала педаль газа, сбила полицейского и протащила его около 200 метров. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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