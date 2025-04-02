В Госдуме назвали трагедией рождение детей несовершеннолетними

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, депутат от фракции «Новые люди» Ксения Горячева заявила, что текущая политика в области поддержки рождаемости вызывает беспокойство, особенно в контексте подростковой беременности. Депутат выразила озабоченность по поводу выплаты беременным школьницам в различных регионах России и пропаганде шоу «Беременна в 16». Ранее первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая объясняла, что речь в новой программе идет только о студентках вузов.
«Выплаты беременным школьницам в Брянской, Орловской, в Кузбассе за их школьную беременность, шоу „Беременна в 16“, игры по подростковую беременность, серьезные реальные обсуждения о запрете абортов, доступа к контрацепции. Все это больше похоже на системную нормализацию подростковой беременности. Можно сколько угодно называть подобные меры бонусами, поддержкой, заботой, но, когда государственные институты <...> используются для трансляции позиции: „Неважно сколько тебе лет — рожай, мы тебе заплатим“, это не забота — это вредная, очень вредная для всех нас пропаганда. Давайте будем честными, каждый из нас это хорошо понимает, когда ребенок рожает другого ребенка — это трагедия», — высказала Горячева на пресс-подходе перед заседанием Госдумы. Цитату приводит «Дума ТВ».
По ее словам, подростковая беременность не должна рассматриваться как повод для гордости, а является трагедией для молодых девушек, которые вынуждены отказываться от учебы и своих будущих планов ради материнства. «Дети — это счастье, дети — это чудесно, прекрасно, но не должна об этом думать девчонка, сидящая за школьной партой. На ближайшие несколько лет у нее другая миссия и другие жизненные задачи», — подчеркнула депутат.
Дебаты о выплатах беременным подросткам в России разгорелись после того, как в Орловской области были введены такие меры, первоначально истолкованные как поддержка школьниц, что вызвало критику и обсуждения в обществе и среди депутатов. В ответ на возникшие споры, губернатор Орловской области Андрей Клычков и другие официальные лица уточнили, что речь идет о поддержке студенток вузов, а не школьниц. Эта инициатива входит в рамки стратегии повышения рождаемости в стране.
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