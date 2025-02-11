Бурильщики из ХМАО незаконно получали выплаты на работе

Бурильщики из Нижневартовска и Нефтеюганска необоснованно получали надбавку к заработной плате за проживание, обучение и работу в районах Крайнего Севера. Об этом сообщила транспортная полиция Урала.
«В январе 2025 года, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники подразделения выявили два факта мошенничества в одной из крупных нефтегазовых компаний Югры. Оперативники установили, что два работника, занимающие должности бурильщиков, получали необоснованную надбавку», — сказано в сообщении.
Мужчина из Нижневартовска при трудоустройстве на должность бурильщика предоставил работодателю справку об обучении в период с 2001 по 2008 годы в местной школе, однако на самом деле в это время он проживал и обучался в Перми. В результате, вартовчанин с 2017 года по 2022 год необоснованно получал «северную» надбавку, нанеся организации материальный ущерб в размере 699 000 рублей.
Второй подозреваемый — 47-летний мужчина, начал свою трудовую деятельность в филиале организации в 2017 году. С целью получения компенсации к заработной плате мужчина предоставил в отдел кадров трудовую книжку с фиктивными записями о работе в районах Крайнего Севера с 2012 по 2016 годы, однако там он никогда не работал. В результате ущерб организации составил более 610 000 рублей.
«Возбуждено уголовное дело по статье 159.2 УК РФ — мошенничество при получении выплат. Время до суда 47-летний житель Нефтеюганска проведет под подпиской о невыезде. В отношении младшего подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения», — добавили в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!