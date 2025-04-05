Пенсионерка, которая загорелась в Перми, думала, что переписала квартиру на мошенников

Пенсионерка, которая загорелась на глазах прохожих в Перми, могла ошибочно принять сотрудников газовой службы за мошенников. Такую версию озвучивают соседи пострадавшей.
«После визита специалистов, проверявших газовое оборудование, 75-летняя пенсионерка Алевтина начала переживать, что подписала не те документы. Женщина с возрастными заболеваниями, которые обострились весной, предположила, что ей подсунули договор дарения квартиры, хотя на самом деле это были обычные бумаги о проверке», — рассказали жильцы дома № 33 по проспекту Декабристов. Их слова предает telegram-канал Ural Mash.
Пенсионерка сама пришла с бензином. Тушили ее прохожие. У женщины 40% ожогов тела. Состояние пенсионерки остается тяжелым — она находится на искусственной вентиляции легких и до сих пор не пришла в сознание. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
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