06 апреля 2025

В зоне СВО тяжело ранило главного тюменского оппозиционера-коммуниста

Экс-член тюменской КПРФ Юрий Юхневич получил многочисленные ранения в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-депутат тюменской областной думы Юрий Юхневич находится в зоне СВО с 2023 года
Экс-депутат тюменской областной думы Юрий Юхневич находится в зоне СВО с 2023 года Фото:

В зоне проведения спецоперации во время выполнения боевого задания получил ранение тюменец и экс-член партии КПРФ Юрий Юхневич. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU.

«На боевом задании получил ранение 14 марта. Многочисленные осколочные ранения левой ноги, есть осколки. Сам в первые дни два вытащил, и переломы костей на ступни на правой. Самочувствие среднее. Болит конечно. Про выписку говорить ещё рано», — сообщил в беседе с URA.RU Юрий Юхневич.

Сейчас экс-коммунист находится на лечение в госпитале в Самаре. Это второе ранение Юрия Юхневича в зоне спецоперации, куда мужчина отправился в 2023 году. Юхневич был депутатом регпарламента с 2016 по 2021 гг., в следующий созыв не прошел из-за обвинения в распространении экстремистских материалов. Перед отправкой на СВО, в мае 2023 года, Юхневич покинул ряды КПРФ из-за несогласия с действиями лидера тюменских «красных» Тамары Казанцевой. 

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В зоне проведения спецоперации во время выполнения боевого задания получил ранение тюменец и экс-член партии КПРФ Юрий Юхневич. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU. «На боевом задании получил ранение 14 марта. Многочисленные осколочные ранения левой ноги, есть осколки. Сам в первые дни два вытащил, и переломы костей на ступни на правой. Самочувствие среднее. Болит конечно. Про выписку говорить ещё рано», — сообщил в беседе с URA.RU Юрий Юхневич. Сейчас экс-коммунист находится на лечение в госпитале в Самаре. Это второе ранение Юрия Юхневича в зоне спецоперации, куда мужчина отправился в 2023 году. Юхневич был депутатом регпарламента с 2016 по 2021 гг., в следующий созыв не прошел из-за обвинения в распространении экстремистских материалов. Перед отправкой на СВО, в мае 2023 года, Юхневич покинул ряды КПРФ из-за несогласия с действиями лидера тюменских «красных» Тамары Казанцевой. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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