В зоне СВО тяжело ранило главного тюменского оппозиционера-коммуниста

В зоне проведения спецоперации во время выполнения боевого задания получил ранение тюменец и экс-член партии КПРФ Юрий Юхневич. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU.
«На боевом задании получил ранение 14 марта. Многочисленные осколочные ранения левой ноги, есть осколки. Сам в первые дни два вытащил, и переломы костей на ступни на правой. Самочувствие среднее. Болит конечно. Про выписку говорить ещё рано», — сообщил в беседе с URA.RU Юрий Юхневич.
Сейчас экс-коммунист находится на лечение в госпитале в Самаре. Это второе ранение Юрия Юхневича в зоне спецоперации, куда мужчина отправился в 2023 году. Юхневич был депутатом регпарламента с 2016 по 2021 гг., в следующий созыв не прошел из-за обвинения в распространении экстремистских материалов. Перед отправкой на СВО, в мае 2023 года, Юхневич покинул ряды КПРФ из-за несогласия с действиями лидера тюменских «красных» Тамары Казанцевой.
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