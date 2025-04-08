Курганский тренер Михаила Геннадьевича Такунцев успешно выступил на соревнованиях по бегу «Ray Сириус Автодром» в Сочи. Он занял второе место в возрастной категории 70+. Об этом сообщает пресс-служба по физической культуре и спорту Курганской области.
Соревнования проходили с 4 по 6 апреля. «6 апреля, в свой день рождения, в фестивале успешно выступил Такунцев Михаил Геннадьевич, тренер ГБУДО „СШОР №1“. Он пробежал полумарафон и занял 2 место в своей возрастной категории 70+», — пишет ведомство. В последний день мероприятия, 6 апреля, более 3500 участников приняли участие в различных дисциплинах, включая бег на разные дистанции и велогонки.
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