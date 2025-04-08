Курган богат талантами: пожилой тренер успешно выступил на соревнованиях в Сочи. Фото

Курганский тренер занял второе место на соревнованиях по бегу
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования проходили с 4 по 6 апреля
Соревнования проходили с 4 по 6 апреля Фото:

Курганский тренер Михаила Геннадьевича Такунцев успешно выступил на соревнованиях по бегу «Ray Сириус Автодром» в Сочи. Он занял второе место в возрастной категории 70+. Об этом сообщает пресс-служба по физической культуре и спорту Курганской области.

Такунцев Михаил Геннадьевич, тренер ГБУДО «СШОР №1»
Такунцев Михаил Геннадьевич, тренер ГБУДО «СШОР №1»
Фото:

Соревнования проходили с 4 по 6 апреля. «6 апреля, в свой день рождения, в фестивале успешно выступил Такунцев Михаил Геннадьевич, тренер ГБУДО „СШОР №1“. Он пробежал полумарафон и занял 2 место в своей возрастной категории 70+», — пишет ведомство.  В последний день мероприятия, 6 апреля, более 3500 участников приняли участие в различных дисциплинах, включая бег на разные дистанции и велогонки.

Ранее URA.RU сообщало, что курганская дзюдоистка взяла золото на Всероссийских соревнованиях. Она победила в весовой категории до 52 килограммов.

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Курганский тренер Михаила Геннадьевича Такунцев успешно выступил на соревнованиях по бегу «Ray Сириус Автодром» в Сочи. Он занял второе место в возрастной категории 70+. Об этом сообщает пресс-служба по физической культуре и спорту Курганской области. Соревнования проходили с 4 по 6 апреля. «6 апреля, в свой день рождения, в фестивале успешно выступил Такунцев Михаил Геннадьевич, тренер ГБУДО „СШОР №1“. Он пробежал полумарафон и занял 2 место в своей возрастной категории 70+», — пишет ведомство.  В последний день мероприятия, 6 апреля, более 3500 участников приняли участие в различных дисциплинах, включая бег на разные дистанции и велогонки. Ранее URA.RU сообщало, что курганская дзюдоистка взяла золото на Всероссийских соревнованиях. Она победила в весовой категории до 52 килограммов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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