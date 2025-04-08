В Пермском крае появился второй лотерейный миллионер за неделю

Житель Пермского края стал победителем государственной лотереи и выиграл около 3 млн рублей. Это второй житель региона, которому улыбнулась удача в тиражах, проведенных со 2 по 8 апреля 2025 года. О победителе URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».
«Полоса лотерейной удачи продолжается для жителей Пермского края. 8 апреля 2025 года в 11191-м тираже государственной лотереи был разыгран суперприз — 2,6 млн рублей. Участник отметил дополнительные числа в игровых полях билета, и сумма его выигрыша увеличилась на 325,4 тысячи рублей», — сказано в сообщении.
Победитель еще не обратился за выигрышем, поэтому личность миллионера пока неизвестна. По данным «Столото», удачу пермяку принес лотерейный билет, который был куплен в мобильном приложении за 8,3 тысячи рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что житель Пермского края победил в лотерее 2 апреля. Он выиграл 1 млн рублей.
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