08 апреля 2025

В Пермском крае появился второй лотерейный миллионер за неделю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермяк потратил на лотерейный билет более 8 тысяч рублей
Пермяк потратил на лотерейный билет более 8 тысяч рублей Фото:

Житель Пермского края стал победителем государственной лотереи и выиграл около 3 млн рублей. Это второй житель региона, которому улыбнулась удача в тиражах, проведенных со 2 по 8 апреля 2025 года. О победителе URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

«Полоса лотерейной удачи продолжается для жителей Пермского края. 8 апреля 2025 года в 11191-м тираже государственной лотереи был разыгран суперприз — 2,6 млн рублей. Участник отметил дополнительные числа в игровых полях билета, и сумма его выигрыша увеличилась на 325,4 тысячи рублей», — сказано в сообщении.

Победитель еще не обратился за выигрышем, поэтому личность миллионера пока неизвестна. По данным «Столото», удачу пермяку принес лотерейный билет, который был куплен в мобильном приложении за 8,3 тысячи рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что житель Пермского края победил в лотерее 2 апреля. Он выиграл 1 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Пермского края стал победителем государственной лотереи и выиграл около 3 млн рублей. Это второй житель региона, которому улыбнулась удача в тиражах, проведенных со 2 по 8 апреля 2025 года. О победителе URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «Полоса лотерейной удачи продолжается для жителей Пермского края. 8 апреля 2025 года в 11191-м тираже государственной лотереи был разыгран суперприз — 2,6 млн рублей. Участник отметил дополнительные числа в игровых полях билета, и сумма его выигрыша увеличилась на 325,4 тысячи рублей», — сказано в сообщении. Победитель еще не обратился за выигрышем, поэтому личность миллионера пока неизвестна. По данным «Столото», удачу пермяку принес лотерейный билет, который был куплен в мобильном приложении за 8,3 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказало, что житель Пермского края победил в лотерее 2 апреля. Он выиграл 1 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...