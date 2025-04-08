08 апреля 2025

Школьница из Сургута избивала сверстниц ради хайпа в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция привлекла к ответственности школьницу, которая избивала сверстницу ради хайпа в соцсетях
Полиция привлекла к ответственности школьницу, которая избивала сверстницу ради хайпа в соцсетях Фото:

В Сургуте (ХМАО) школьница избивала сверстниц и снимала это на видео ради хайпа в соцсетях. Полиция привлекла ее к административной ответственности, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Сотрудниками полиции проведена проверка, установлены все участники конфликта. Несовершеннолетняя 2007 года рождения привлечена к административной ответственности по статье КоАП РФ „Побои“, поставлена на профилактический учет», — сообщили агентству в пресс-службе полиции.

Видео было опубликовано еще в марте 2023 года, но известно о нем стало только сейчас. Школьницу привлекли к административной ответственности и поставили на учет.

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В Сургуте (ХМАО) школьница избивала сверстниц и снимала это на видео ради хайпа в соцсетях. Полиция привлекла ее к административной ответственности, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Сотрудниками полиции проведена проверка, установлены все участники конфликта. Несовершеннолетняя 2007 года рождения привлечена к административной ответственности по статье КоАП РФ „Побои“, поставлена на профилактический учет», — сообщили агентству в пресс-службе полиции. Видео было опубликовано еще в марте 2023 года, но известно о нем стало только сейчас. Школьницу привлекли к административной ответственности и поставили на учет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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