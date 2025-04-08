Школьница из Сургута избивала сверстниц ради хайпа в соцсетях

В Сургуте (ХМАО) школьница избивала сверстниц и снимала это на видео ради хайпа в соцсетях. Полиция привлекла ее к административной ответственности, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Сотрудниками полиции проведена проверка, установлены все участники конфликта. Несовершеннолетняя 2007 года рождения привлечена к административной ответственности по статье КоАП РФ „Побои“, поставлена на профилактический учет», — сообщили агентству в пресс-службе полиции.
Видео было опубликовано еще в марте 2023 года, но известно о нем стало только сейчас. Школьницу привлекли к административной ответственности и поставили на учет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!