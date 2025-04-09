Прямые авиарейсы из Перми в Ташкент запустят в мае

С 12 мая 2025 года из Перми в Ташкент стартуют прямые рейсы. Полеты будут выполняться еженедельно по понедельникам до 25 августа включительно.
«Перевозчик — авиакомпания „ЮВТ-Аэро“. Время в пути — 3 часа 20 минут. Стоимость билетов в Узбекистан стартует от 13 тысяч рублей», — сообщает Министерство транспорта Пермского края на официальном сайте.
Авиакомпания ранее уже получила временный допуск на выполнение рейсов в столицу Узбекистана. Теперь запускает полноценную полетную программу.
Ранее URA.RU сообщало о том, что заполняемость первого авиарейса из Перми в Минск составила 85%. Полетная программа в Беларусь из краевой столицы стартовала с 1 апреля и продлится до 25 октября 2025 года. Рейсы выполняются дважды в неделю по вторникам и субботам на Embraer-190 авиакомпании «Икар». Борт вмещает в себя 110 мест. Цена за билет стартует от 4,5 тысяч рублей.
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