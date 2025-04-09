Прямые авиарейсы из Перми в Ташкент запустят в мае

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полеты в Узбекистан будут осуществляться до 25 августа включительно
Полеты в Узбекистан будут осуществляться до 25 августа включительно Фото:

С 12 мая 2025 года из Перми в Ташкент стартуют прямые рейсы. Полеты будут выполняться еженедельно по понедельникам до 25 августа включительно.

«Перевозчик — авиакомпания „ЮВТ-Аэро“. Время в пути — 3 часа 20 минут. Стоимость билетов в Узбекистан стартует от 13 тысяч рублей», — сообщает Министерство транспорта Пермского края на официальном сайте. 

Авиакомпания ранее уже получила временный допуск на выполнение рейсов в столицу Узбекистана. Теперь запускает полноценную полетную программу. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что заполняемость первого авиарейса из Перми в Минск составила 85%. Полетная программа в Беларусь из краевой столицы стартовала с 1 апреля и продлится до 25 октября 2025 года. Рейсы выполняются дважды в неделю по вторникам и субботам на Embraer-190 авиакомпании «Икар». Борт вмещает в себя 110 мест. Цена за билет стартует от 4,5 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 12 мая 2025 года из Перми в Ташкент стартуют прямые рейсы. Полеты будут выполняться еженедельно по понедельникам до 25 августа включительно. «Перевозчик — авиакомпания „ЮВТ-Аэро“. Время в пути — 3 часа 20 минут. Стоимость билетов в Узбекистан стартует от 13 тысяч рублей», — сообщает Министерство транспорта Пермского края на официальном сайте.  Авиакомпания ранее уже получила временный допуск на выполнение рейсов в столицу Узбекистана. Теперь запускает полноценную полетную программу.  Ранее URA.RU сообщало о том, что заполняемость первого авиарейса из Перми в Минск составила 85%. Полетная программа в Беларусь из краевой столицы стартовала с 1 апреля и продлится до 25 октября 2025 года. Рейсы выполняются дважды в неделю по вторникам и субботам на Embraer-190 авиакомпании «Икар». Борт вмещает в себя 110 мест. Цена за билет стартует от 4,5 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...