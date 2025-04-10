Россия готовится к отмене визового режима с Китаем

Россия сделает шаг к отмене визового режима с Китаем. Срок пребывания иностранцев в РФ по электронным визам продлят до 30 дней, а общий период действия документов — до четырех месяцев, сообщил на заседании правительства 10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин. Туристических и деловых поездок из РФ в КНР и в обратно может быть больше, если смягчить правила, объяснил URA.RU руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев.
«Все больше людей делают выбор в пользу отдыха именно в России. Только в прошлом году количество туристических поездок в стране выросло на 10%. Такие путешествия совершают не только наши граждане, но и иностранцы. Они принимают участие и в деловых, и в спортивных мероприятиях», — сказал Мишустин.
Премьер отметил, что чаще всего гости приезжают из Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии. Уже второй год жители 64 государств получают единую электронную визу — за это время ее оформили свыше миллиона раз.
Теперь срок пребывания в России по электронной визе продлят с 16 до 30 дней. Общий период ее действия увеличат до четырех месяцев, сообщил председатель правительства.
«Зарубежные туристы, которым интересна наша уникальная природа, богатая история, вообще наша страна, смогут больше путешествовать по России. А также расширятся возможности тех, кто приезжает к нам для укрепления контактов бизнеса», — добавил Мишустин.
Поправки станут очередным шагом к дальнейшей отмене визового режима между Россией и Китаем, который обсуждают власти двух стран, полагает Владимир Киреев. Продлив сроки пребывания и действия визы, власти протестируют спрос на поездки в РФ из КНР.
«Хотя и так понятно, что спрос будет высоким. Китай — соседнее государство, дружественное России, его жителям интересна наша страна. Никакой деструктивной деятельности в РФ выходцы из Китая не ведут, как и россияне не представляют угрозы для Поднебесной. Отдельные случаи нарушений закона всегда бывают, но сейчас предотвращать и реагировать на них можно адресно, с помощью новых средств, не усложняя всем въезд в страну», — комментирует эксперт.
Россия еще с советских времен сохранила жесткие визовые правила, как для туристов, так и для деловых гостей, отметил собеседник URA.RU. Тогда они были нужны для государственной безопасности, но сейчас в них нет необходимости, даже с учетом напряженной геополитической ситуации.
«Получить право на въезд очень сложно, это может занять месяцы. Этот порядок власти хотят изменить, потому что он ограничивает и туристический поток, и деловые контакты. Риска получить неконтролируемый приток мигрантов из-за смягчения визового режима нет, потому что, в отличие от Европы и США, в РФ на работу стремятся в основном люди из ближнего зарубежья — их въезд визами не регулируется».
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