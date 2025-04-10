Россия готовится к отмене визового режима с Китаем

В России продлят срок действия туристических и деловых виз
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отмена виз увеличит турпоток и облегчит деловые контакты между Россией и Китаем
Отмена виз увеличит турпоток и облегчит деловые контакты между Россией и Китаем Фото:

Россия сделает шаг к отмене визового режима с Китаем. Срок пребывания иностранцев в РФ по электронным визам продлят до 30 дней, а общий период действия документов — до четырех месяцев, сообщил на заседании правительства 10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин. Туристических и деловых поездок из РФ в КНР и в обратно может быть больше, если смягчить правила, объяснил URA.RU руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев.

В прошлом году количество туристических поездок по России выросло на 10%
В прошлом году количество туристических поездок по России выросло на 10%
Фото:

«Все больше людей делают выбор в пользу отдыха именно в России. Только в прошлом году количество туристических поездок в стране выросло на 10%. Такие путешествия совершают не только наши граждане, но и иностранцы. Они принимают участие и в деловых, и в спортивных мероприятиях», — сказал Мишустин.

Премьер отметил, что чаще всего гости приезжают из Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии. Уже второй год жители 64 государств получают единую электронную визу — за это время ее оформили свыше миллиона раз.

Жители 64 стран въезжают в Россию по единой электронной визе, отметил премьер-министр Михаил Мишустин
Жители 64 стран въезжают в Россию по единой электронной визе, отметил премьер-министр Михаил Мишустин
Фото:

Теперь срок пребывания в России по электронной визе продлят с 16 до 30 дней. Общий период ее действия увеличат до четырех месяцев, сообщил председатель правительства.

«Зарубежные туристы, которым интересна наша уникальная природа, богатая история, вообще наша страна, смогут больше путешествовать по России. А также расширятся возможности тех, кто приезжает к нам для укрепления контактов бизнеса», — добавил Мишустин.

Поправки станут очередным шагом к дальнейшей отмене визового режима между Россией и Китаем, который обсуждают власти двух стран, полагает Владимир Киреев. Продлив сроки пребывания и действия визы, власти протестируют спрос на поездки в РФ из КНР.

«Хотя и так понятно, что спрос будет высоким. Китай — соседнее государство, дружественное России, его жителям интересна наша страна. Никакой деструктивной деятельности в РФ выходцы из Китая не ведут, как и россияне не представляют угрозы для Поднебесной. Отдельные случаи нарушений закона всегда бывают, но сейчас предотвращать и реагировать на них можно адресно, с помощью новых средств, не усложняя всем въезд в страну», — комментирует эксперт.

Россия еще с советских времен сохранила жесткие визовые правила, как для туристов, так и для деловых гостей, отметил собеседник URA.RU. Тогда они были нужны для государственной безопасности, но сейчас в них нет необходимости, даже с учетом напряженной геополитической ситуации.

«Получить право на въезд очень сложно, это может занять месяцы. Этот порядок власти хотят изменить, потому что он ограничивает и туристический поток, и деловые контакты. Риска получить неконтролируемый приток мигрантов из-за смягчения визового режима нет, потому что, в отличие от Европы и США, в РФ на работу стремятся в основном люди из ближнего зарубежья — их въезд визами не регулируется».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия сделает шаг к отмене визового режима с Китаем. Срок пребывания иностранцев в РФ по электронным визам продлят до 30 дней, а общий период действия документов — до четырех месяцев, сообщил на заседании правительства 10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин. Туристических и деловых поездок из РФ в КНР и в обратно может быть больше, если смягчить правила, объяснил URA.RU руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев. «Все больше людей делают выбор в пользу отдыха именно в России. Только в прошлом году количество туристических поездок в стране выросло на 10%. Такие путешествия совершают не только наши граждане, но и иностранцы. Они принимают участие и в деловых, и в спортивных мероприятиях», — сказал Мишустин. Премьер отметил, что чаще всего гости приезжают из Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии. Уже второй год жители 64 государств получают единую электронную визу — за это время ее оформили свыше миллиона раз. Теперь срок пребывания в России по электронной визе продлят с 16 до 30 дней. Общий период ее действия увеличат до четырех месяцев, сообщил председатель правительства. «Зарубежные туристы, которым интересна наша уникальная природа, богатая история, вообще наша страна, смогут больше путешествовать по России. А также расширятся возможности тех, кто приезжает к нам для укрепления контактов бизнеса», — добавил Мишустин. «Хотя и так понятно, что спрос будет высоким. Китай — соседнее государство, дружественное России, его жителям интересна наша страна. Никакой деструктивной деятельности в РФ выходцы из Китая не ведут, как и россияне не представляют угрозы для Поднебесной. Отдельные случаи нарушений закона всегда бывают, но сейчас предотвращать и реагировать на них можно адресно, с помощью новых средств, не усложняя всем въезд в страну», — комментирует эксперт. Россия еще с советских времен сохранила жесткие визовые правила, как для туристов, так и для деловых гостей, отметил собеседник URA.RU. Тогда они были нужны для государственной безопасности, но сейчас в них нет необходимости, даже с учетом напряженной геополитической ситуации. «Получить право на въезд очень сложно, это может занять месяцы. Этот порядок власти хотят изменить, потому что он ограничивает и туристический поток, и деловые контакты. Риска получить неконтролируемый приток мигрантов из-за смягчения визового режима нет, потому что, в отличие от Европы и США, в РФ на работу стремятся в основном люди из ближнего зарубежья — их въезд визами не регулируется».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...