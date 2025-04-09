Китай завалит Россию своими товарами

РБК: Китай может увеличить поставки товаров в Россию из-за тарифов США
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В Россию могут увеличиться поставки китайской бытовой техники
В Россию могут увеличиться поставки китайской бытовой техники Фото:

Китай может нарастить поставки товаров в Россию из-за американских тарифов. Такое прогноз сделала аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Если американская пошлина действительно вырастет до 100%, КНР просто прекратит поставки в США ряда товаров, видов сырья и материалов. В этом случае Китай может начать увеличивать поставки своих товаров в страны БРИКС, в том числе в Россию», — передает слова Мильчаковой РБК. Некоторые эксперты предсказывают возможность увеличения экспорта в Россию китайского промышленного оборудования, бытовой техники и товаров повседневного спроса.

Потенциальный рост китайских поставок в Россию не ожидается существенным, в первую очередь из-за высокой волатильности рынков и различий в потребностях стран. Россия, хотя и может принять защитные меры, имеет диверсифицированный рынок и, скорее всего, не столкнется с резким увеличением импорта.

С 1 февраля США ввели пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики: 25% для первых двух стран и 10% для Китая. Президент США Дональд Трамп не опасается роста цен и инфляции, хотя новые торговые барьеры могут вызвать экономические потрясения и ослабить позиции страны на международной арене. В ответ на эти меры Китай планирует подать иск во Всемирную торговую организацию, утверждая, что действия США нарушают ее правила и ухудшают торговые отношения, передает «Ридус».

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Китай может нарастить поставки товаров в Россию из-за американских тарифов. Такое прогноз сделала аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. «Если американская пошлина действительно вырастет до 100%, КНР просто прекратит поставки в США ряда товаров, видов сырья и материалов. В этом случае Китай может начать увеличивать поставки своих товаров в страны БРИКС, в том числе в Россию», — передает слова Мильчаковой РБК. Некоторые эксперты предсказывают возможность увеличения экспорта в Россию китайского промышленного оборудования, бытовой техники и товаров повседневного спроса. Потенциальный рост китайских поставок в Россию не ожидается существенным, в первую очередь из-за высокой волатильности рынков и различий в потребностях стран. Россия, хотя и может принять защитные меры, имеет диверсифицированный рынок и, скорее всего, не столкнется с резким увеличением импорта. С 1 февраля США ввели пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики: 25% для первых двух стран и 10% для Китая. Президент США Дональд Трамп не опасается роста цен и инфляции, хотя новые торговые барьеры могут вызвать экономические потрясения и ослабить позиции страны на международной арене. В ответ на эти меры Китай планирует подать иск во Всемирную торговую организацию, утверждая, что действия США нарушают ее правила и ухудшают торговые отношения, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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