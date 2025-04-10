В Челябинской области резко подорожала земля под коттеджи и дачи

В Челябинской области в марте по сравнению с февралем 2025 года число выставленных на продажу земельных участков выросло на 6,8%. Цены на землю под строительство частных домов или садоводство в среднем выросли на 7,1% — до 95 000 рублей за сотку. В среднем участки в регионе продаются по миллиону рублей, сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».
«В Челябинской области средняя стоимость за сотку в марте относительно февраля увеличилась на 7,1% и составила 95 000 рублей. При этом медианная полная цена за участок в регионе составила миллион рублей, а средняя площадь участка — 9,9 сотки. По сравнению с предыдущим месяцем предложение увеличилось на 6,8%», — сообщили в пресс-службе.
Самые дешевые земельные участки в марте 2025 года предлагаются в Псковской (16 000 рублей за сотку), Новгородской (25 000 рублей), Курганской (25 000 рублей). Также недорогие участки под дачи и коттеджи можно приобрести в Смоленской ( 31 000 рублей) и Орловской (34 000 рублей) областях.
При этом участки дороже 400 000 рублей за сотку продаются в Дагестане (987 000 рублей), Краснодарском крае (606 000), Ставропольском крае (518 000) и в Кабардино-Балкарии ( 415 000). В этих южных регионах земли часто продаются в городской черте курортов и столиц регионов, где часто взводятся частные дома.
В то же время в Москве и области стоимость земли за месяц увеличилась на 2,4% — до 289 000 рублей за сотку, в Санкт-Петербурге и области — на 1,4% за месяц — до 270 000 рублей за сотку.
Как отметил коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров, интерес к жизни за городом стабильно растет уже несколько лет, поэтому увеличивается число выставленных на продажу земельных участков и их стоимость.
В целом по России этот рынок традиционно активизируется весной в преддверии дачного сезона. Однако в некоторых регионах с высоким туристическим потенциалом и развитой инфраструктурой интерес к покупке участков стабильно высокий в течение всего года. В первую очередь это южные и туристические регионы.
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