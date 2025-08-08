Победу матча ФК «Челябинск» — «Волга» обеспечил легионер Эза

ФК «Челябинск выиграл очередной матч в Первой лиге ФНЛ с командой „Волга“ из Ульяновска. Решающий мяч забил нападающий легионер из Кот-ди-Ивуара Вильфрид Эза. Об этом передает находящийся на матче корреспондент URA.RU.
На матче присутствовали 7804 болельщика, что гораздо больше, чем на первой домашней игре челябинцев. На седьмой минуте матча южноуральцы открыли счет.
Комиссаров классно покатил мяч в штрафную на Жамалетдинова, а тот пробил из вратарской. Голкипер задел мяч, после чего снаряд в сетку добил набежавший 28-летний на падаюий из Кот-д»Ивуара Вильфрид Эза.
Интересно, что «Челябинск» не выигрывал у «Волги» с 2018 года, и сегодня это первая победа с тех пор.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!