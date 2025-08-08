08 августа 2025

Челябинский врач развеял распространенный миф об арбузах

Врач Угнивенко: арбуз и дыня не очищают организм от токсинов
Врач не рекомендовал употреблять арбуз и дыню одновременно
Врач не рекомендовал употреблять арбуз и дыню одновременно Фото:

Информация о том, что арбузы и дыни способны очищать кишечник и выводить токсины из организма — не больше чем миф. Об этом челябинцам заявил главный врач областной клинической больницы №2 Максим Угнивенко в своем аккаунте во «ВКонтакте».

«За очищение организма отвечают печень, почки, кишечник и кожа, а вовсе не арбуз и дыня. У них нет „чудесной“ способности выводить токсины. Однако они могут поддержать естественные процессы в организме: восстановление водного баланса, улучшение пищеварения, насыщение антиоксидантами», — отметил врач.

При этом Угнивенко напомнил, что арбуз и дыня почти на 90% состоят из воды, содержат минимальное количество калорий и богаты витаминами. Сочетание воды и калия помогает восстановить водно-солевой баланс в жаркую погоду — лишняя жидкость уходит, уменьшаются отеки, появляется ощущение легкости. Именно этот эффект люди могут воспринимать как «очищение», особенно склонные к задержке жидкости. 

По словам врача, взрослым рекомендуется употреблять не более 200 грамм мякоти за один прием пищи один–два раза в день, а дозировку для детей, беременных, пожилых людей или лиц с хроническими заболеваниями следует согласовывать со специалистом. При этом основную еду арбузами и дынями заменять нельзя.

Как сообщало URA.RU ранее, Угнивенко объяснил, почему стоит отказаться от мороженого и лимонада в жаркую погоду. Он рекомендовал восполнять жидкость в организме за счет обычной воды, чая, компотов или морса.

