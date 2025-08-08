08 августа 2025

Челябинск намерен привлечь белорусские компании для создания ферм и обучения аграриев

Челябинский губернатор Алексей Текслер посетил предприятия в Беларуси
Губернатор Алексей Текслер познакомился с работой белорусских промышленников
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил предприятия «Гомельагрокомплект» и «Гомсельмаш» во время официального визита в Республику Беларусь. Он ознакомился с производством, а также наметил ряд коллабораций. Они касаются закупки оборудования и обучения специалистов.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил ОАО „Гомельагрокомплект“. Предприятие, расположенное в Гомельской области, известно своим широким ассортиментом продукции, включая доильные установки, автоцистерны, почвообрабатывающее оборудование», — написала пресс-служба главы региона.

В сообщении говорится, что, с учетом профессионального опыта предприятия «Гомельагрокомплект», рассматривается перспектива его участия в качестве проектировщика и поставщика оборудования для молочно-товарных комплексов. В настоящее время в Челябинской области формируются предложения для потенциальных инвесторов, в том числе предусматривается привлечение молодых фермеров в рамках реализации программы «Семейные фермы».

Стороны договорились провести до конца текущего года ознакомительную рабочую поездку на предприятие для представителей аграрного сектора Челябинской области. Это позволит детально ознакомиться с предлагаемыми решениями и рассмотреть возможности их внедрения в регионе.

Отдельно глава региона ознакомился с деятельностью производителя сельскохозяйственной техники — компанией «Гомсельмаш». Только за прошлый год челябинские аграрии закупили 36 единиц оборудования этого производителя. В этом помогают субсидии на частичное возмещение затрат на приобретение техники сельскохозяйственного назначения от областного правительства.

В ходе визита рассматривался вопрос организации учебного класса на базе Южно-Уральского государственного аграрного университета. Реализация данного проекта позволит готовить специалистов, обладающих знаниями о современных технологиях и оборудовании, применяемых в агропромышленном секторе.

«Уверен, что поддержка, оказываемая с одной стороны белорусским государством своим производителям, с другой стороны российским государством и правительством Челябинской области — нашим сельхозтоваропроизводителям, это объединение усилий, позволит нам производить больше продукции. Мы видим, с каким интересом работает с нашей делегацией белорусская сторона, и надеемся, что этот визит позволит нам завязать дополнительные связи и укрепить экономическое сотрудничество на благо обеих стран», — резюмировал Алексей Текслер.

Глава региона прибыл в Беларусь с рабочим визитом 8 августа. Основная часть визита была запланирована на 9 августа. Главной целью поездки стало развитие сотрудничества между регионом и соседним государством. В рамках нее Челябинск и Могилев подписали соглашение о побратимстве.

